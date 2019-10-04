TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak

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Çok sayıda sosyal medya platformu, politik reklamlar ve içeriklere yönelik problemler yaşarken gençler arasında son derece popüler olan TikTok, sıkıntıların dışında durma kararı aldı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre bir aday ya da lideri, politik parti veya grubu, yerel ya da genel bir yönetim çevresini aşağılayan ya da yücelten ücretli reklamlara izin verilmeyecek.

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Pekin merkezli uygulamanın yöneticileri, açıklamalarında uygulamanın doğasının politik reklamlar için hiç uygun olmadığını belirtti. TechCrunch tarafından yayınlanan rapora göre, TikTok’un Facebook gibi bu reklamları filtreleyebilecek ve detaylarını ayıklayabilecek bir altyapısı bulunmuyor.

https://newsroom.tiktok.com/en-us/understanding-our-policies-around-paid-ads