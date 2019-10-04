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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak

    Yükselen video tabanlı sosyal medya platformu TikTok, bugün yaptığı bir açıklamayla birlikte politik içerikli hiçbir ücretli reklama izin vermeyeceğini belirtti.
    6 gün
    966
    1
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak
    Tam Boyutta Gör

    Çok sayıda sosyal medya platformu, politik reklamlar ve içeriklere yönelik problemler yaşarken gençler arasında son derece popüler olan TikTok, sıkıntıların dışında durma kararı aldı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre bir aday ya da lideri, politik parti veya grubu, yerel ya da genel bir yönetim çevresini aşağılayan ya da yücelten ücretli reklamlara izin verilmeyecek. 

    Ayrıca Bkz. "FIFA 20 oyuncularının kişisel verileri sızdırıldı"

    Pekin merkezli uygulamanın yöneticileri, açıklamalarında uygulamanın doğasının politik reklamlar için hiç uygun olmadığını belirtti. TechCrunch tarafından yayınlanan rapora göre, TikTok’un Facebook gibi bu reklamları filtreleyebilecek ve detaylarını ayıklayabilecek bir altyapısı bulunmuyor. 



    https://newsroom.tiktok.com/en-us/understanding-our-policies-around-paid-ads Yorum Yaz
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