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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor

    Xiaomi ve Zhiya’dan sonra TikTok çatı firması ByteDance de Clubhouse rakibi bir uygulama geliştirmeye başladı. Clubhouse Çin’de yasaklı olduğu için potansiyel yüksek.
    05 Mart 2021, 23:00 (2 gün)
    1,1b
    1
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Sadece sesli sohbete imkan tanıyan Clubhouse konsepti bir anda patlama yaptı. Facebook ve Twitter hızlı bir şekilde sesli oda konseptini testlere sokarken popüler platform TikTok da benzer bir uygulama hazırlıyor.

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    Çin’de pazar arayacak

    Sayısız sosyal medya platformunu yasaklayan Çin’de sansür odaklı ve tam kontrollü yerel alternatiflerin tutulması çok zor olmuyor. Weibo, WeChat gibi pek çok alternatif yüz milyonlarca aktif kullanıcıya sahip.

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    Son dönemin gözde iletişim platformu Clubhouse da ülkede yasaklı. Bu bakımdan yerel girişimlere büyük fırsatlar doğuyor. Xiaomi’nin ardından TikTok da sohbet odası tarzında yeni bir uygulama için düğmeye bastı.

    Gelen bilgilere göre çatı firma ByteDance çalışmalarında sona gelmiş durumda. Yakın bir dönemde uygulamanın kapalı testlere başlaması bekleniyor. Sansür politikaları gereği hükümeti eleştiren konuşmalar engellenirken sohbetlerin de saldırgan ifadeler nedeniyle sürekli dinleneceği tahmin ediliyor zira Zhiya uygulaması son derece kontrollü bir sisteme sahip.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/04/bytedance-develop-clubhouse-like-app-china/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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