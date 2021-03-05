TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor

Sadece sesli sohbete imkan tanıyan Clubhouse konsepti bir anda patlama yaptı. Facebook ve Twitter hızlı bir şekilde sesli oda konseptini testlere sokarken popüler platform TikTok da benzer bir uygulama hazırlıyor.İlginizi Çekebilir Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi
Çin’de pazar arayacak
Sayısız sosyal medya platformunu yasaklayan Çin’de sansür odaklı ve tam kontrollü yerel alternatiflerin tutulması çok zor olmuyor. Weibo, WeChat gibi pek çok alternatif yüz milyonlarca aktif kullanıcıya sahip.
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Son dönemin gözde iletişim platformu Clubhouse da ülkede yasaklı. Bu bakımdan yerel girişimlere büyük fırsatlar doğuyor. Xiaomi’nin ardından TikTok da sohbet odası tarzında yeni bir uygulama için düğmeye bastı.
Gelen bilgilere göre çatı firma ByteDance çalışmalarında sona gelmiş durumda. Yakın bir dönemde uygulamanın kapalı testlere başlaması bekleniyor. Sansür politikaları gereği hükümeti eleştiren konuşmalar engellenirken sohbetlerin de saldırgan ifadeler nedeniyle sürekli dinleneceği tahmin ediliyor zira Zhiya uygulaması son derece kontrollü bir sisteme sahip.
https://www.gizmochina.com/2021/03/04/bytedance-develop-clubhouse-like-app-china/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...