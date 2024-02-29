TikTok karıştı, Universal tartışması genişledi

Tam Boyutta Gör TikTok gibi en büyük dayanağı geniş müzik kataloğu olan sosyal ağlar, herhangi bir telif hakkı sorununda alt üst olabiliyor. Universal müzik grubu ile telif problemi yaşayan TikTok buna son örnek oldu.

TikTok sıkıntıya girdi

Universal müzik grubu ile yaptığı telif anlaşması sonra eren TikTok, yenileme konusunda gecikince gruptan ihtar gecikmedi. Grubun sanatçılarına ait veya sanatçıların iş birliği yaptığı diğer sanatçılara ait tüm şarkıların TikTok kataloğundan kaldırılması istendi.

Universal Music milyonlarca şarkıyı TikTok'tan kaldırdı 3 hf. önce eklendi

Yılın başlarından bu yana Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd, Swift, Adele, Justin Bieber, Mariah Carey, Ice Spice, Elton John, Harry Styles ve SZA gibi TikTok üzerinde popüler olan pek çok sanatçının şarkısına artık ulaşılamıyor.

Bununla birlikte işin kötü tarafı iş birliği maddesinin de dahil olması. Bu nedenle Universal sanatçısı olmayanların da parçaları listeye eklenmiş durumda. Kartopu gibi büyüyen olayda kaldırılan parça sayısının 3 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Henüz TikTok ve Universal arasında bir anlaşma yapılabilmiş değil. TikTok her iki taraf için de kabul edilebilir bir anlaşma ümit ettiklerini belirtti.

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TikTok telif sorunuyla baş edemiyor