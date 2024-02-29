TikTok karıştı, Universal tartışması genişledi

TikTok sıkıntıya girdi
Universal müzik grubu ile yaptığı telif anlaşması sonra eren TikTok, yenileme konusunda gecikince gruptan ihtar gecikmedi. Grubun sanatçılarına ait veya sanatçıların iş birliği yaptığı diğer sanatçılara ait tüm şarkıların TikTok kataloğundan kaldırılması istendi.
Yılın başlarından bu yana Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd, Swift, Adele, Justin Bieber, Mariah Carey, Ice Spice, Elton John, Harry Styles ve SZA gibi TikTok üzerinde popüler olan pek çok sanatçının şarkısına artık ulaşılamıyor.
Bununla birlikte işin kötü tarafı iş birliği maddesinin de dahil olması. Bu nedenle Universal sanatçısı olmayanların da parçaları listeye eklenmiş durumda. Kartopu gibi büyüyen olayda kaldırılan parça sayısının 3 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Henüz TikTok ve Universal arasında bir anlaşma yapılabilmiş değil. TikTok her iki taraf için de kabul edilebilir bir anlaşma ümit ettiklerini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.