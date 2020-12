YouTube daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı

Tam Boyutta Gör

31 Temmuz’da yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden platformlar, bu koşula uymak zorunda. YouTube, bugün resmi bir açıklama yayınlayarak ve bir kişi temsilci olarak belirleyeceğini duyurdu.

Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanacak. Temsilci belirlemeyen platformlara Kasım ayında 10 milyon TL, Aralık ayında 30 milyon TL tutarında ceza kesilmişti. Bir sonraki aşamada ise Ocak ayının başına kadar temsilci belirlemeyen şirketlere Türkiye'den reklam verilmesi yasaklanacak. Google, bu cezaya maruz kalmamak için temsilci belirlemeye karar verdi.

YouTube'dan yapılan açıklama şöyle:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Temsilcinin görevleri ne olacak?

Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Sosyal medya yasasındaki maddelere uygun olarak kişiler tarafındna yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerde yapılacak başvurulara ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsiilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.

Temsilci belirlemeyen platformlara erişim yavaşlatılacak

Sosyal medya platformları Ocak ayının başına kadar temsilci belirlememeye devam ederse üçüncü aşama ceza devreye girecek ve bu platformlara Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak. Yalnızca yurt dışından verilen reklamları gösterecek.

Mayıs ayının başına kadar temsilci belirlememişse dördüncü aşama ceza devreye girecek ve yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak. Yani bu platformlar yüzde 50 oranında yavaşlatılacak.

Beşinci ve son aşamada ise Mayıs sonuna kadar belirlememişlerse bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak. Bu da platformların neredeyse açılamayacak kadar yavaşlatılması anlamına geliyor.

