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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı

    YouTube, yeni sosyal medya yasasının gerekliliklerinden biri olan temsilci atama yükümlülüğünü yerine getireceği ve bir kişiyi temsilci olarak belirleyeceğini resmen duyurdu.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    64

    YouTube daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı
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    31 Temmuz’da yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden platformlar, bu koşula uymak zorunda. YouTube, bugün resmi bir açıklama yayınlayarak ve bir kişi temsilci olarak belirleyeceğini duyurdu.

    Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanacak. Temsilci belirlemeyen platformlara Kasım ayında 10 milyon TL, Aralık ayında 30 milyon TL tutarında ceza kesilmişti. Bir sonraki aşamada ise Ocak ayının başına kadar temsilci belirlemeyen şirketlere Türkiye'den reklam verilmesi yasaklanacak. Google, bu cezaya maruz kalmamak için temsilci belirlemeye karar verdi.

    YouTube'dan yapılan açıklama şöyle:

    "YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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    Ayrıca Bkz. "Resmen açıklandı: Periscope kapanıyor"

    Temsilcinin görevleri ne olacak?

    Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Sosyal medya yasasındaki maddelere uygun olarak kişiler tarafındna yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerde yapılacak başvurulara ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsiilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.

    Temsilci belirlemeyen platformlara erişim yavaşlatılacak

    Sosyal medya platformları Ocak ayının başına kadar temsilci belirlememeye devam ederse üçüncü aşama ceza devreye girecek ve bu platformlara Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak. Yalnızca yurt dışından verilen reklamları gösterecek.

    Mayıs ayının başına kadar temsilci belirlememişse dördüncü aşama ceza devreye girecek ve yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak. Yani bu platformlar yüzde 50 oranında yavaşlatılacak.

    Beşinci ve son aşamada ise Mayıs sonuna kadar belirlememişlerse bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak. Bu da platformların neredeyse açılamayacak kadar yavaşlatılması anlamına geliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AdiGe38 (Görkem Özer) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Instagram'da sahte hesap üzerinden tarafıma yapılan tehdit ve hakarete ilişkin yaptığım suç duyurusu kanada üzerinden yapılan yazışma cevabı temsilcilik yoktur diye uyduruktan bir cevap ile meçhul kaldı. Bence temsilcilik olması siber suçları bir nebze olsun engelleyecek bir de bu açıdan bakın derim.
    Instagram'da sahte hesap üzerinden tarafıma yapılan tehdit ve hakarete ilişkin yaptığım suç duyurusu kanada üzerinden yapılan yazışma cevabı temsilcilik yoktur ...
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    5 Yanıt Yanıtla +155
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Essek gibi yola gelir yazmistim.. geldi mi geldi!

    Hepsi yola gelir yeterki disinizi gosterin..
    4 Yanıt Yanıtla +100
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    El Fuego 5 gün ( Mesaj Silindi ) Cem300
    içeride bedavadan yaşayan 5 milyon suriyede göstersin şu dişleri!
    2 Yanıt Yanıtla +75
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    Yorumlar (85) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz uygulamalara burun kıvıran, eleştiren arkadaşlar hükümeti mi eleştiriyor yoksa uygulamaları mı?
    Yani mesela yarın öbür gün kendi istedikleri parti iktidar olursa böyle kararlar alırlarsa eleştiecekler mi ya da ne bileyim "Bak koskoca Youtube'a, Google'a, Twitter'a Facebook'a atar gider yapmayalım çeker gider adamlar" diyerek dış ilişkilerde devlet çıkarını etkileyen gelişmelerde olduğu gibi "Etliye sütlüye, karışmayalım, bırakın ne yaparlarsa yapsınlar, bizim canımız tatlı kazancımız da yerinde, aman ortalık bulanmasın " mantalitesine devam mı ederler?
    Yoksa aferin yerinde uygulama baştan beri böyle olmalıydı "mı diyecekler?

    Ben cevabı biliyorum da fikir alayım dedim.
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    atade28 (Ata ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hepsi böyle eşşek gibi yola gelecek.
    Akabinde Facebook ve İnstagram da temsilcilik açacaktır.
    Bu konuda en çok direnen twitter olacaktır. Çünkü twitter temsilcilik açıp Türkiye Cumhuriyetine hesap verebilir bir platform olunca kendine ciddi şekilde çeki düzen vermesi gerekecek ya da tası tarağı toplayıp s olup gidecekler.
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    Artizt (Mert ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) atade28
    Türkiyeye hesap verecekse önce o aktrolleri komple temizlesin.
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    Artizt (Mert ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Temsilci atamasa reklam ambargosu yiyecekti, sanki sizin hayrınıza temsilci atandı, ahah.
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    Corvo_Attano 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk kanallara vergi coming
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    kamberiniz 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3 5 kişilik istihdam çıktı desnize
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    MertTUTER 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlık yanlış Youtube daha fazla ceza almamak için değil, buradaki kazancını düşünerek temsilci atıyor. Dünyada sosyal medya kullanımında üst sıralardayız ve reklam gideri de fazla. Bu nedenle Youtube bu kaynağı kaybetmek istemiyor olay bu. Kimsenin diz çöktürdüğü yok yani. Youtube Türkiye'yi kaybetse bile kazancı bellidir zarar etmez. Ayrıca onca spam vs videolardan Youtube'u sömüren uzakdoğu ülkelerinde bile Youtube iş yapıyor çünkü geliri giderinden fazla.
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    deathless73 (Bülent ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ve reis koskoca youtube a diz çökürdü işteee...ci ler dolar şimdi burası
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelsin sansürler, fişlemeler...
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    mss1905 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Para cezalarını kime tebliğ etmişler acaba. Sonuçta temsilcisi yok. Bürosu yok. Abd'deki şirketin mail adresine mesaj olarak mı atmışlar. Cezayı ödemezler ki. Ödenmediğinde ödeme emri ve icra takibini nasıl yapacaklar. Ceza ödenmezse. Ki ödenme ihtimali yok. Haciz işlemini kim başlatacak. Nereye haciz memuru gidecek. Tam bir komedi. Saçmalık. Amaçları erişim kısıtı getiririm tehditi ile temsilci atanmasını sağlamak. Ve sonrasında istemedikleri, beğenmedikleri, muhalif gördükleri kanalları kapattırmak, sansür uygulatmak. Kuzey Kore 2 geliyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kendi kendilerine "2. dünya savaşında zamanın Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin yardım ettiği Yahudilere minnet duyguları için" diyerek Türkiye Cumhuriyeti başbakanına nişan taktılar sonra adama kızıp geri aldılar. Çünkü eski liderler(!) gibi bu ödülü alır bizim uşağımız olur zannettiler. Olay bu.
    Şu Yahudi nişanı meselesini hala anlayamayanlara anlatalım dedik ama bunlara birşey anlatmanın mümkün olmadığını bazen unutuyorm. Bizdeki de bir umut işte.
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    5712 kez okundu.
    79 kişi, toplam 85 yorum yazdı.

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