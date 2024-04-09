TikTok, Instagram'a rakip uygulama geliştiriyor: İşte TikTok Notes

Tam Boyutta Gör TikTok, ABD’de ve Avrupa’da yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olsa da görünüşe göre Instagram'a rakip olabilecek yeni bir fotoğraf paylaşım uygulaması geliştiriyor. "TikTok Notes" adını taşıyan bu uygulama, kullanıcıların fotoğraflar paylaşabilecekleri yeni bir platform sunacak. Bu uygulamaya dair ilk görüntüler ise bizzat TikTok’un kullanıcılarına gönderdiği bildirimde ortaya çıktı. Platform, ilgili bildirimde TikTok Notes adlı fotoğraf gönderileri için yeni bir uygulama başlattığını söylüyor.

TikTok Notes geliyor

Tam Boyutta Gör Kullanıcılara gönderilen bildirime göre mevcut ve gelecekteki herkese açık TikTok fotoğraf gönderileri TikTok Notes ile paylaşılacak. Ancak kullanıcılar isterlerse TikTok Notes’u kullanmamayı seçebilecekler. Kullanıcılar TikTok Notes paylaşımlarında aynı zamanda başlık, açıklamalar veya küçük notlar da girebilecek.

TikTok, topluluğun "bu formatlara adanmış bir alanda yazılar ve fotoğraflarla üretkenliklerini sergilemesi ve paylaşması için desteklemenin yollarını keşfetmek" istediğini söylerken uygulamayı ne zaman yayınlamayı planladığını açıklamadı. Ancak bu bildirimlere ve önceki sızıntılara bakacak olursa TikTok Notes, yakın bir zamanda piyasaya çıkacak.

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Aynı zamanda önceki sızıntılara bakacak olursak TikTok Notes, kullanıcılarının halihazırda paylaştığı tüm fotoğraflarla önceden doldurulmuş olarak gelecek. TikTok Photos, teknik olarak bağımsız bir uygulama olacak ancak ana TikTok uygulamasıyla da entegre çalışacak. Bu entegrasyon da Instagram ve Threads arasındaki ilişkiyi anımsatacak gibi duruyor.

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