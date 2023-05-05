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    Tim Cook cevapladı: Apple işten çıkarma yapacak mı?

    Neredeyse son bir senede Apple’ın aksine teknoloji dünyasının önde gelen firmaları on binlerce çalışanı işten çıkardı. Apple CEO’su Tim Cook, işten çıkarmanın olup olmayacağını yanıtladı.
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    Tim Cook cevapladı: Apple işten çıkarma yapacak mı? Tam Boyutta Gör
    En güncel verilere göre teknoloji endüstrisinde bulunan yüzlerce firma, 2022 ve 2023 yılında toplamda 300 binden fazla kişiyi işten çıkardı. Google, Meta, Microsoft ve Amazon bu dönemlerde 60 binden fazla kişiyle bağlarını kesti. Ancak Apple, bu zorlu ekonomik koşullarda dahi işten çıkarma yapmadı. CEO Tim Cook, rakiplerinin tam tersine Apple'ın büyük işten çıkarmalar için planları olmadığını söyledi.

    "Son çare" işten çıkarma

    Tim Cook, işten çıkarmalar hakkında "Bunu son çare olarak görüyorum ve bu nedenle toplu işten çıkarmalar şu anda gündemimizde olan bir şey değil" dedi. Cook işten çıkarma olasılığını göz ardı etmedi ancak Apple'ın herhangi bir plan yapmadığını ve böyle bir hamlenin yalnızca "son çare" olacağını söyledi.

    Tim Cook cevapladı: Apple işten çıkarma yapacak mı? Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte CEO, Apple'ın maliyetleri düşürdüğünü ve işe alım hızını yavaşlattığını söyledi. Cook, "İşe alım konusunda son derece ihtiyatlı davranmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanırken tasarruf etmek için yeni yollar bulduklarının altını çiziyor. Pandemi döneminde Apple hariç çoğu teknoloji firması çok yüksek miktarlarda işe alımlar yapmıştı. Apple ise rakiplerinin aksine işe alımları daha az yükseltmişti. Dolayısıyla içinde bulunulan makroekonomik koşullara karşı Apple’ın şu anda çalışanlarını işten çıkarmamak için daha iyi bir konumda olmasının bir nedeni de bu.

    Bir diğer neden ise şirketin son derece kârlı olmaya devam etmesi. Yılın ikinci mali çeyrek raporunu kısa bir süre önce yayınlayan Apple, 94,8 milyar dolar gelir ve 24,1 milyar dolar net gelir elde etmeyi başardı. Apple’ın hem geliri hem de kârı yüzde 3 düşse de ana rakibi Samsung’un kârı yüzde 95 düşmüştü.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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