Tim Cook cevapladı: Apple işten çıkarma yapacak mı?

Tim Cook, işten çıkarmalar hakkında "Bunu son çare olarak görüyorum ve bu nedenle toplu işten çıkarmalar şu anda gündemimizde olan bir şey değil"dedi. Cook işten çıkarma olasılığını göz ardı etmedi ancak Apple'ın herhangi bir plan yapmadığını ve böyle bir hamlenin yalnızca "son çare" olacağını söyledi.
Bir diğer neden ise şirketin son derece kârlı olmaya devam etmesi. Yılın ikinci mali çeyrek raporunu kısa bir süre önce yayınlayan Apple, 94,8 milyar dolar gelir ve 24,1 milyar dolar net gelir elde etmeyi başardı. Apple’ın hem geliri hem de kârı yüzde 3 düşse de ana rakibi Samsung’un kârı yüzde 95 düşmüştü.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah