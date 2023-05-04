Apple M3 yongası için beklenmedik kriz: Yeni Mac ve iPad'lerde M3 çip olmayabilir

TSMC talebi karşılamakta zorlanıyor
Revegnus'a göre gecikme, TSMC'nin çipler için talebi karşılamakta zorlandığını iddia eden bir raporun gündeme gelmesi ile gün yüzüne çıktı. Zira TSMC, şu anda Apple Silicon çiplerini üreten bir konumda olduğu için üretimde yaşanan herhangi bir sorun doğrudan Apple'ı etkiliyor.
Eğer sızıntı doğruysa, birçok Apple kullanıcısı bu durumdan hoşnut olmayacak. Çünkü M3 çipler, 5 nm olanM2 çipe kıyasla kayda değer hız ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilecek 3 nm'lik bir yapıya sahip olacak.
Yeni Macbook ve iPadler'deM3 çipi yerine güçlendirilmiş M2 çipi mi kullanılacak, ilerleyen zamanlarda göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah