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    Anlık Bildirim

    Apple M3 yongası için beklenmedik kriz: Yeni Mac ve iPad'lerde M3 çip olmayabilir

    Apple, bu yıl içinde tanıtması beklenen yeni Macbook ve iPad'lere sızıntılara göre M3 çipini entegre etmeyecek. Hatta M3 çipinin 2024'e kadar yetişmeyeceği ön görülüyor.
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    Yeni Macbook ve iPad'lerde M3 çipi olmayabilir Tam Boyutta Gör
    Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple kullanıcıları ve teknoloji takipçileri merakla yeni tanıtılacak olan Macbook ve iPad'leri bekliyor. Bununla birlikte yeni sızıntılar da paylaşılmaya başlandı ve bunlardan birisi pek de iç açıcı değil. Sızıntı, bu yıl için M3 çipli Macbook ve iPad olmayacağını tweetleyen Revegnus'tan geliyor.

    TSMC talebi karşılamakta zorlanıyor

    Revegnus'a göre gecikme, TSMC'nin çipler için talebi karşılamakta zorlandığını iddia eden bir raporun gündeme gelmesi ile gün yüzüne çıktı. Zira TSMC, şu anda Apple Silicon çiplerini üreten bir konumda olduğu için üretimde yaşanan herhangi bir sorun doğrudan Apple'ı etkiliyor.

    Eğer sızıntı doğruysa, birçok Apple kullanıcısı bu durumdan hoşnut olmayacak. Çünkü M3 çipler, 5 nm olanM2 çipe kıyasla kayda değer hız ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilecek 3 nm'lik bir yapıya sahip olacak.

    Yeni Macbook ve iPadler'deM3 çipi yerine güçlendirilmiş M2 çipi mi kullanılacak, ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

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    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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