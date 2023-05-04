Apple M3 yongası için beklenmedik kriz: Yeni Mac ve iPad'lerde M3 çip olmayabilir

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple kullanıcıları ve teknoloji takipçileri merakla yeni tanıtılacak olan Macbook ve iPad'leri bekliyor. Bununla birlikte yeni sızıntılar da paylaşılmaya başlandı ve bunlardan birisi pek de iç açıcı değil. Sızıntı, bu yıl için M3 çipli Macbook ve iPad olmayacağını tweetleyen Revegnus'tan geliyor.

15 inç MacBook Air, WWDC etkinliğinde tanıtılacak 2 gün önce eklendi

TSMC talebi karşılamakta zorlanıyor

Revegnus'a göre gecikme, TSMC'nin çipler için talebi karşılamakta zorlandığını iddia eden bir raporun gündeme gelmesi ile gün yüzüne çıktı. Zira TSMC, şu anda Apple Silicon çiplerini üreten bir konumda olduğu için üretimde yaşanan herhangi bir sorun doğrudan Apple'ı etkiliyor.

Eğer sızıntı doğruysa, birçok Apple kullanıcısı bu durumdan hoşnut olmayacak. Çünkü M3 çipler, 5 nm olanM2 çipe kıyasla kayda değer hız ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilecek 3 nm'lik bir yapıya sahip olacak.

Yeni Macbook ve iPadler'deM3 çipi yerine güçlendirilmiş M2 çipi mi kullanılacak, ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

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Yeni Macbook ve iPad'lerde M3 çipi olmayabilir