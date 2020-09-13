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    Tim Cook’un yerine gelecek isim belli oldu

    Apple’ı toplamda 2 trilyon dolar pazar değerinin üzerine çıkarmayı başaran Tim Cook ve yönetim ekibinin yerine gelecek isimlerin şimdiden belli olduğu ifade ediliyor.
    5 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tim Cook’un yerine gelecek isim belli oldu
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    Apple’ın Steve Jobs döneminde yenilik anlamında pek çok sektörde öncü olduğu bir gerçek. Bununla birlikte Tim Cook döneminde ilk kez 2 trilyon dolar değerlemeyi geride bıraktı ve kimine göre Apple tarihindeki en başarılı ekip; Tim Cook ve arkadaşları.

    Halef-selef belli oldu

    Henüz teknoloji dünyasının en başarılı patronları arasında gösterilen Tim Cook’un koltuğunu bırakmaya niyeti yok ancak gelen bilgilere göre şirket içerisinde gelecek yıllar için bazı hazırlıklar yapılıyor.

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    Mevcut yönetimin yerine kimlerin geleceğinin belirlenmesi ve bu kişilerin de sorumluluklarını buna göre belirlemesi yönünde şirket içerisinde bir kanaat oluştu. Bu bakımdan şimdiden sonraki dönemin yönetimi şekillenmeye başladı.

    Elbette en önemli konu Tim Cook’un yerine kimin geleceği. Kaynaklar Tim Cook’un koltuğuna operasyonlardan sorumlu şef Jeff Williams’ın geçeceğini belirtiyor. Jeff Williams uzun yıllardır operasyonları yönetiyor ve Apple Watch gibi pek çok yeni ürün geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Üretim, tedarik zinciri ve bileşen tedariği konularında hali hazırda tek yönetici konumunda. Williams’ın patronluk koltuğuna en yakın isim olduğu vurgulanıyor.

    Apple’ın diğer bir ekran yüzü olan Phil Schiller bilindiği üzere global pazarlamadan sorumlu başkan yardımcılığı görevini bırakmış ve yerine Greg Joswiak getirilmişti. 56 yaşındaki Joswiak’ın yerine ise hali hazırda iPhone pazarlamasından sorumlu 42 yaşındaki Kaiann Drance’ın getirilmesi bekleniyor.

    Tim Cook’un yerine gelecek isim belli oldu
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    MacOS tanıtımlarının sempatik ismi Craig Federighi ise yazılımdan sorumlu başkan yardımcılığı görevini ya akıllı sistemlerden sorumlu Sebastien Marineau-Mes’e ya da çekirdek uygulamalardan sorumlu Jon Andrews’e bırakacak.

    Yine Apple’ın emektar isimlerinden hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Eddy Cue da aynı departmanda üst yönetici olan Peter Stern’e görevini devredecek. Yine Jeff Williams’dan boşalan operasyon şefi konumuna Sabih Khan veya Priya Balasubramaniam isimlerinden birisinin getirilmesi bekleniyor.

    Elbette bugün veya yarın şeklinde net bir tarih belirtmek mümkün değil ancak hayatın neler getireceğini bilemiyoruz. Steve Jobs’un zamansız aramızdan ayrılışı, iPhone’un babası Scott Forstall’ın bazı sıkıntılar sonucunda istifası, iPod’un babası Tony Fadell’in gidişi, yine efsane tasarımcı Johny Ive’ın istifası derken 2007 yılındaki kemik kadrodan geriye Eddy Cue ve Phil Schiller kalmıştı.



    https://wccftech.com/apple-plans-successors-to-tim-cook-and-other-executive-leaders/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 5 sa. en beğenilen
    apple'ın tek sevdiğim yönü bu, adamlar planlı. şimdiden ne zaman nereye kimin geçeceğini belirlemişler. diğerleri gibi günü kurtarmalık hareketleri yok
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 5 sa. danlabilic
    Milyar dolarlık şirketlerin bakkal amca kafasıyla yönetildiğini sanan talihsiz bir yorum olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 sa. alprkrkmz
    öyle şirketler de var ki böyle bi yorumda bulundum, onların varlıklarından haberdar olmamak sanki bi tık daha talihsizlik
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Espavdez (Cihan L.) 1 sa.
    Pandemi döneminde para kazanmalarının tek nedeni Milyonlarca mobil oyuncusu olan şirketlerin karının 3de1ine çökmektir. İnsanlar ne kadar eve kapandıysa oyunculuk sektörü o kadar para kazandı.
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    haQQo (hakkı haQQo) 2 sa.
    Dedem derdi, “kim öle kim kala!”
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    formgonder2055 (regaip duman) 3 sa. (düzenlendi)
    apple batıyor. ayak sesleri.. kimse 1500 $ verip iphone almaz ustune pandemi eklenince ustune cin abd gerilimi de eklenimce hic almaz. dun lansman tarihini ertelediler işler karisik. eskiden en yeni iphone 500$ dı.
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 sa. formgonder2055
    Artık tüm amiral gemileri pahalı, batıyor denen şirket 2 trilyon dolardı geçenlerde. Artık karlarını telefon satmaktan abonelik ve servis satmaya kaydırmaya çalışıyorlar biraz.
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    salem33 2 sa. formgonder2055
    Herhangi bir Apple store’a bizzat gidip görmelisiniz satıyor mu satmıyor mu..
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 2 sa. formgonder2055
    Pandemi döneminde tek kar eden firma Apple. Ayrıca batıyor olsa 2 Trilyon $ olmazdı seni çok bilmiş. Ha bir de enflasyon denen şeyden umarım haberin vardır.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 4 sa.
    Yani muhtemel isim belli olmuş kesin değil
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    Murat Burç (Murat Burç) 4 sa.
    Tim Cook ölesiye kadar CEO'luğu bırakmaz. Apple kar üstüne kar ediyor. Her sene en çok satan c ihazlar arasına amiral gemisi olarak yalnızca Apple amiralleri giriyor.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 sa.
    Steve Jobs keşke yaşasaydı da şu monotonluktan kurtulsaydık. Sayesinde bugün tuşlu telefon kullanmıyoruz. Tim Cook Steve Jobs’ın yaptıklarının yarısını bile yapmamıştır.
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    antique (el turko ) 1 sa. DPLALİ
    Steve Jobs'un hayat hikayesini anlatan kitabı okusaydınız kendisinin sadece başarılı bir pazarlamacı olduğunu rahatlıkla görebilirdiniz.. mesela grup toplantısında başkalarının fikirlerini önce reddedip sonra kendisi bulmuş gibi ortaya çıkmasıyla tanınırmış.. mesela dokunmatik ekranlı telefon fikri aslında ona ait değil.. ancak bir şey yapılacaksa en iyi şekilde yapılmalı mottosu ona ait.. ✌️😎
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    torabi 4 sa.
    Ben olsam mesut u getirirdim
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 sa. en beğenilen
    apple'ın tek sevdiğim yönü bu, adamlar planlı. şimdiden ne zaman nereye kimin geçeceğini belirlemişler. diğerleri gibi günü kurtarmalık hareketleri yok
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 5 sa. danlabilic
    Milyar dolarlık şirketlerin bakkal amca kafasıyla yönetildiğini sanan talihsiz bir yorum olmuş.
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