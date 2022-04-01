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    Time, 2022'nin en etkili 100 şirketini açıkladı: Apple, Amazon, Google ve TikTok listede

    Amerikan dergisi Time, yılın en etkili 100 şirketi listesini yayınladı. Listede Apple, Amazon, Google ve TikTok gibi birçok teknoloji devi yer alıyor.           
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    Time, 2022'nin en etkili 100 şirketini açıkladı
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    Time dergisi dünyanın en etkili 100 şirketinin listesini yayınladı. Listenin amacı, dünya çapında olağanüstü etkiye sahip şirketleri vurgulamak ve Time'a göre listedeki tüm şirketler insanlığı ileriye taşıyor. Apple, Amazon, Google ve TikTok, Time dergisine göre dünyanın en etkili 100 şirketi arasında yer almakta.

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Apple vurgulanan şirketlerden biri. Apple, sektörüne hakim olan devler yani Titanlar kategorisinde mevcut. Dergi, özellikle Apple'ın gizlilik çabalarını övüyor. Zira iOS 14.5 güncellemesi ile Apple, iPhone kullanıcılarına, reklam hedeflemede ince ayar yapabilmelerini ve uygulamaların verilerini çalmasını engellemelerine izin vermişti.

    Sıralama ayrıca Amazon'u da Titanlar kategorisine yerleştirdi. Time, "1.7 trilyon dolarlık bir değerleme ve 1,6 milyonluk bir iş gücü ile Amazon'un erişimi tek kelimeyle muazzam" diye açıklıyor. Dergi, şirketin kurucusu Jeff Bezos'un yerine geçmek gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya kalan yeni Amazon CEO'su Andy Jassi'yi öne çıkarıyor.

    Time, 2022'nin en etkili 100 şirketini açıkladı
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    TikTok'un yükselişi

    Dergi ayrıca, düzenleyici baskılara ve grubun küresel ısınmayla mücadele çabalarına rağmen, Google'ın cirosundaki (257 milyar dolar 2021'de) patlamaya da dikkat çekti. Time, "Alphabet, Google Haritalar'a sürdürülebilir yol tarifleri, Google Flights'a emisyon verileri ve Nest termostatlarından ev enerji kullanım verileri sağlayarak kullanıcıların karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor" diyor.

    Son olarak eğlence şirketleri listesinde TikTok'u buluyoruz. ByteDance Group'a ait olan Çinli sosyal ağ, "sosyal medya dünyası için en büyük tehdidi" oluşturuyor. Öte yandan Netflix, Nvidia, IBM ve Meta (Facebook) gibi diğer dijital devlerin de Time'ın listesinde yer aldığını belirtelim.

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    C
    Ceydaglc05 8 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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