Tip 2 diyabet hastalarında vitamin takviyesinin böbrek fonksiyonlarına etkisi

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Takviye vitaminlerin tip 2 diyabeti olan kişilerin böbrek fonksiyonları üzerindeki etkisini inceleyen şu ana kadar yapılmış en geniş klinik araştırmaya göre; takviye olarak alınan D vitamini ve omega-3 yağ asitleri tip 2 diyabet hastalarının böbrek rahatsızlığı riskini azaltmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 milyon kişinin tip 2 diyabeti bulunuyor ve ileri dönemde bu hastaların %40'ında kronik böbrek hastalığı gelişiyor. Bu durum da kişilerin sağlığını büyük ölçüde tehdit ediyor ve tedavisiz kalındığında böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Aynı zamanda kardiyovasküler olay ve ani ölüm riski de oldukça yükseliyor.

Önceki deneyler olumlu sonuç vermişti

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Hayvanlar ve hücre kültürleri üzerinde yapılan önceki araştırmalar; D vitamini ile balık yağı takviyesinin anti inflamatuar etkisi olduğunu ve tip 2 diyabeti olan hastalarda kronik böbrek hastalığına gidişi azaltabileceğini iddia etmişti.

Ayrıca araştırmalarda D vitamini eksikliği ile diyette balık eksikliği incelenmiş ve bu durumların böbrek fonksiyon bozukluğu ile ilişkili olduğu bulunmuştu.

Uzmanlar birçok kişinin kardiyovasküler fonksiyonlar ve böbrek fonksiyonları üzerinde yararlı etkisi olduğunu düşündükleri için takviye vitaminleri kullandığını belirtiyor.

Araştırmalar takviye vitaminlerin böbrek fonksiyonları üzerindeki olumlu etkisini göstermek amacıyla başlatılmasına karşın sonuçlar umulduğu gibi olmadı ancak araştırmacılar yeni sonuçlara rağmen yaptıkları çalışmanın hem klinisyenler hem de hastalar için olumlu olduğunu düşünüyor çünkü yapılan çalışma ile daha önceden soru işareti taşıyan bir konu aydınlatılmış olarak bulunuyor.

Araştırmalar ülke genelinde yapıldı

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Yapılan çalışma VITamin D ve OmegA-3 TriaL yani ( VITAL ) olarak adlandırılıyor. Araştırmacılar 1,312 adet tip 2 diyabet hastasının böbrek fonksiyonlarını 5 yıl boyunca gözlemledi. Araştırma için tercih edilen yetişkin bireylerin ( erkek bireylerin yaşı < 50, kadın bireylerin yaşı < 55 ) klinik olarak belirgin kalp-damar hastalığı veya kanseri mevcut değildi ve birçoğunun böbrek hastalığı belirtisi yoktu.

Katılımcıların glomerüler filtrasyon hızlarının ( eGFR=estimated glomerular filtration rate) bazal değerlerinin hesaplanması için kan ve idrar örnekleri alındı. Ardından katılımcılar aşağıda yer alan 4 farklı tedavi grubuna rastgele bir şekilde dahil edildi.

· 370 kişiye D vitamini ve balık yağından gelen omega-3 takviyesi yapıldı.

· 333 kişiye D vitamini ve plasebo olarak balık yağı verildi.

· 289 kişiye D vitamini plasebo olarak, balık yağı ise normal olarak verildi.

· 320 kişi ise her iki ürünü de plasebo olarak aldı.

Tedaviye başlatılan hastaların kan ve idrar örnekleri, tedavinin 2. 4. ve 5. yılında tekrar alındı. 5 yıllık süre içerisinde hastaların böbrek fonksiyonları ortalama olarak %15 azaldı. Tedavi grupları arasında ise böbrek fonksiyonlarının azalışı açısından anlamlı bir fark görülmedi. Ayrıca katılımcıların idrar protein miktarları arasında da herhangi bir klinik anlam taşıyan farklılık gözlenmedi.

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Yeni araştırma JAMA dergisinde yayımlandı ve araştırmanın bulguları American Society of Nephrology konferansında sunuldu.

https://medicalxpress.com/news/2019-11-supplements-dont-kidney-health-diabetes.html