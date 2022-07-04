Tivibu'da 9 günlük bayram tatili boyunca tüm içerikler herkese açık

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Tivibu’dan yapılan açıklamaya göre 9-17 Temmuz’u 9 günlük Kurban Tatili boyunca tüm kanallar ve Seç İzle kategorisindeki tüm içerikler tüm abonelere açık olacak. Ayrıca Temmuz’da Tivibu’ya eklenecek içerikler duyuruldu.

Tüm kanallar ve Seç İzle içerikleri ücretsiz

Tivibu’da aile paketi, sinema paket, spor paketi ve süper paket olmak üzere 4 farklı abonelik çeşidi mevcut. Abonelerin hangi pakete kullandığı fark etmeksizin 9 gün boyunca tüm kanallar ücretsiz olarak izlenebilecek. Kanalların yanı sıra Seç İzle kategorisinde normalde ücretli olarak kiralanabilen tüm dizi, film ve belgeseller de herkese açık olacak.

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Temmuz ayında "1917", "Eternals", “Encanto, “King’s Man: Başlangıç”, "Greenland: Son Sığınak", "Tethered", "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası", "Peter Rabbit 2: Kaçak Tavşan", "Venom: Zehirli Öfke 2" ve daha birçok yapım yayınlanacak.

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Tivibu'da 2022 Kurban Bayramı boyunca tüm içerikler herkese açık