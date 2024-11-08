Togg’a sonunda YouTube uygulaması geldi!

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Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X için YouTube uygulaması Tru.Store’da yayınlandı. Togg T10X sahipleri YouTube’a doğrudan uygulama üzerinden erişebilecek. Aracınıza YouTube’u indirmeniz yeterli.

Togg T10X sahipleri, bugüne kadar tarayıcı üzerinden YouTube.com'a girerek platforma erişiyordu. Bu da çeşitli uyumsuzluk sorunlarına yol açıyor ve yavaşlık yaşatıyordu. Artık YouTube uygulaması sayesinde daha stabil deneyim elde edilebilir.

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Tam Boyutta Gör Togg’da bazı uygulamalar embed şekilde internet sitesi görünümünde açılıyor. Togg’un X hesabından paylaşılan videoya göre yine internet sitesi formunda eklenmiş. Daha önce de YouTube Music uygulaması benzer şekilde eklenmişti. YouTube Music uygulaması dokunmalara geç yanıt veriyor ve çeşitli takılmalar yaşıyor. YouTube uygulamasında da benzer sorunlar yaşanabilir.

Togg’dan yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük video platformundaki milyonlarca videoya T10X’inizden kolayca ulaşabilmenin keyfini çıkarın. Yolculuk sırasında yolcu koltuğundan istediğiniz videoyu izleyin, yorum yapın, şarj deneyiminizi daha eğlenceli hale getirin. Yolculuğunuz YouTube ile daha eğlenceli” ifadelerine yer verildi.

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