Togg’a sonunda YouTube uygulaması geldi!

Togg T10X sahipleri, bugüne kadar tarayıcı üzerinden YouTube.com'a girerek platforma erişiyordu. Bu da çeşitli uyumsuzluk sorunlarına yol açıyor ve yavaşlık yaşatıyordu. Artık YouTube uygulaması sayesinde daha stabil deneyim elde edilebilir.
Togg’dan yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük video platformundaki milyonlarca videoya T10X’inizden kolayca ulaşabilmenin keyfini çıkarın. Yolculuk sırasında yolcu koltuğundan istediğiniz videoyu izleyin, yorum yapın, şarj deneyiminizi daha eğlenceli hale getirin. Yolculuğunuz YouTube ile daha eğlenceli” ifadelerine yer verildi.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über