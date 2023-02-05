TOGG için yapılan NFT satışlarında sistem çöktü

Tam Boyutta Gör TOGG araçlarına ön sipariş verebilmenin ilk adımı olan 100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonu açık arttırması büyük ilgiye sebep oldu. Trumore uygulamasına adeta akın eden vatandaşlar sistemin çökmesine neden oldu.

Trumore uygulaması çöktü

Bugün saat 19.23 sularında Trumore uygulamasında 100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonu açık arttırması başlayacaktı ne var ki daha ilk dakikalarda vatandaşlar uygulamaya akın edince sistem çöktü.

Togg'un NFT koleksiyonu için açık artırma süreci yakında başlıyor 4 gün önce eklendi

Trumore uygulamasına henüz giriş yapılamıyor ve kullanıcılar bir hata mesajı ile karşılaşıyor. TOGG resmi hesabından NFT koleksiyon satışlarının ertelendiği ve problem giderildikten sonra yeni tarihin duyurulacağı açıklandı.

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek. NFT satın alanlar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen ve 2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilecek 2023 adet Togg C-SUV için ön siparişe katılma hakkı kazanacak.

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