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    Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor

    Yapay zekanın ürkütücü kullanım örneklerinden biri olan "deepfake" teknolojisi inanılmaz seviyeye geldi. Ünlü aktör Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen deepfake videları sosyal medyayı sallıyor
    28 Şubat 2021, 20:00 (4 sa.)
    2,6b
    41
    13
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor
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    TikTok platformundaki DeepTomCruise hesabı, Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen deepfake videolarını paylaştı. Yayınlanan görüntüler o kadar gerçekçi ki izleyenler sanki karşılarında ünlü aktör varmış hissine kapılıyor.

    Videolarda sahte Tom Cruise'un golf oynadığını, Mihail Gorbaçov ile buluşmasından bahsettiğini ve ufak sihirbazlık numaraları sergilediğini görüyoruz. Görüntülerde yüzlerin üst üste binmesine dair en ufak bir ize rastlanmaması dikkat çekiyor.

    En gerçekçi deepfake videolarından biri

    Deepfake, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülerin manipüle edilmesi anlamına geliyor. Yayınlanan son videolar şimdiye kadar gördüğümüz en gerçekçi deepfake videoları olabilir. Tabii teknolojinin geldiği ürkütücü noktayı gözler önüne serdiği de bir gerçek.



    https://www.theverge.com/22303756/tiktok-tom-cruise-impersonator-deepfake Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

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    RockConn (Ufuk Durdağı) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu iş çok tehlikeli bir yere gidiyor
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    M MSHS (Sercan Alemdar) 4 sn. ( Mesaj Silindi )
    Adam filmde başka birinin çakması olup yerine geçiyordu şimdi kendi muzdarip olmuş. Filmdi gerçek oldu, bide kendine gerçek oldu 😃
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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kılıçdaroğlu na yarar bu teknoloji. Her yaptığı hata için video deepfake der. Malum senede binlerce yalan söylüyor adam bağışıklık olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Nightmare70 (Fuzun ) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Allah aşkına bu ne şimdi ya ? Gerçekten tiksindim şu siyasetten..
    Yanıtla +2
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    labtek38 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında ünlülerin pornoları düşmeye başlar 😁
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    YOURMOVE 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu bence suç olmalı. Hatta çok ciddi ağır cezaları olmalı. (Art niyetli kullananlar için)
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    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yakinda porno filmlerde kendimizi gorururuz :D
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Deep Fake ile Paul Walker FF serisinde oynatılamaz mıydı
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    Xemmes 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Psychotechnic
    Oynattılar zaten
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    X x2yk (x y) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gidiyoruz bilinmeze.
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    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    person of interest (2011) ......
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu iş çok tehlikeli bir yere gidiyor
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