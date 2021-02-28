Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor

TikTok platformundaki DeepTomCruise hesabı, Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen deepfake videolarını paylaştı. Yayınlanan görüntüler o kadar gerçekçi ki izleyenler sanki karşılarında ünlü aktör varmış hissine kapılıyor.
Videolarda sahte Tom Cruise'un golf oynadığını, Mihail Gorbaçov ile buluşmasından bahsettiğini ve ufak sihirbazlık numaraları sergilediğini görüyoruz. Görüntülerde yüzlerin üst üste binmesine dair en ufak bir ize rastlanmaması dikkat çekiyor.
En gerçekçi deepfake videolarından biri
Deepfake, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülerin manipüle edilmesi anlamına geliyor. Yayınlanan son videolar şimdiye kadar gördüğümüz en gerçekçi deepfake videoları olabilir. Tabii teknolojinin geldiği ürkütücü noktayı gözler önüne serdiği de bir gerçek.
https://www.theverge.com/22303756/tiktok-tom-cruise-impersonator-deepfake Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)
Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))