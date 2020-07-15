Tom Hanks'in yeni savaş filmi Greyhound, Apple TV+'ta izlenme rekoru kırdı

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Tom Hanks'in yeni savaş filmi Greyhound, Apple TV+ platformunun yeni yıldızı oldu. 10 Temmuz'da yayınlanan film, Deadline'ın haberine göre Apple TV+ platformunun bugüne kadarki en büyük hafta sonu açılışını yapan içeriği olmayı başardı (diziler de dahil).

Apple filmin yayın hakları için Sony'ye 70 milyon dolar ödedi

Sony tarafından hazırlanan Greyhound filminin aslında 15 Mayıs'ta sinemalarda yayınlaması planlanıyordu. COVID-19'un ardından elbette bu planlar değişti. Sony önce vizyon tarihini 15 Haziran'a çekti, daha sonra ise filmi sinemalarda yayınlamaktan tamamıyla vazgeçip Apple TV+ ile anlaşmaya vardı. Apple'ın Greyhound'un yayın hakları için Sony'ye tam 70 milyon dolar gibi müthiş bir para ödediği bildirildi.

Apple şimdi bu büyük yatırımının karşılığını almış gibi görünüyor. Resmi izlenme rakamları açıklanmadı ancak Deadline'ın kaynaklarına göre Greyhound, büyük bir yaz sinema filmine benzer seviyede seyirci çekmeyi başarmış. Ayrıca Greyhound'u hafta sonu izleyenlerin %30'unun Apple TV+'a henüz yeni kaydolan abonelerden oluştuğu belirtiliyor.

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Greyhound filmi İkinci Dünya Savaşı'ndaki gerçek bir olaydan esinlenilmiş. Filmde Tom Hanks'i, bir Amerikan destroyer gemisinde ilk gününü geçiren kaptan Ernest Krause rolünde görüyoruz. Krause'un gemisi bir devriye sırasında Nazi botları tarafından pusuya düşürülüyor. Sonrasında ise elbette olaylar gelişmeye başlıyor.

Başrolde yer alan Tom Hanks ayrıca filmin senaryosunu da hazırlamış. Yönetmen koltuğunda ise Aaron Schneider oturuyor.

Greyhound genel anlamıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar almayı başardı. Ancak Tom Hanks'in benzer bir diğer filmi Captain Phillips kadar büyük övgüler de alamadı. Türe ilgi duyuyorsanız ve Tom Hanks hayranıysanız özellikle de bu dönemde gayet izlenebilecek bir film diyebiliriz.

Apple TV+ platformu Türkiye'de resmi olarak bulunmuyor. Ancak farklı ülkelerden Apple hesabı açıp bu şekilde deneme imkanınız var.

https://deadline.com/2020/07/tom-hanks-greyhound-apple-tv-opening-weekend-record-breaker-1202985492/

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