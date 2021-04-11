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    TomTom AmiGO uygulaması Android Auto’ya geldi

    Android Auto platformunun üçüncü taraf navigasyon uygulamalarına açılması sonrasında TomTom yeni uygulaması AmiGO’yu belirli ülkelerde erişime açmış durumda.
    11 Nisan 2021, 21:00 (2 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TomTom AmiGO uygulaması Android Auto’ya geldi
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    Google’ın Android Auto platformunu daha geniş kitlelere yayabilmek adına yaz aylarında duyurduğu üçüncü taraf uygulama desteği meyvelerini veriyor. TomTom AmiGO uygulaması aracınız için geldi.

    TomTom AmiGO neler sunuyor?

    Android Auto ve doğrudan araç içerisinden çalıştırılabilen yeni Android Automotive OS girişimi hali hazırda sadece harici medya oynatıcı ile mesajlaşma uygulamalarına destek veriyor. Google yaz aylarında bunu genişleteceğini duyurmuştu.

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    Navigasyon, park etme, şarj istasyonu gibi uygulamaların geliştiricileri sürüşe odaklı verimli sürümler için Google ile iş birliğine başlamıştı. Sygic’in ardından TomTom da kendi uygulamasını yayınladı.

    TomTom AmiGO telefonunuzda da çalışıyor ancak daha çok Android Auto için optimize edilmiş. Basit ve sade bir ara yüz yanında reklamlardan arınmış olarak geliyor. Temel navigasyon özellikleri yanında dikkat çekici yanı Waze benzeri özellikleri.

    Topluluk katılımı için özel bir girdi alanı olan AmiGO bu sayede yol üzerindeki kazaları, sıkışıklıkları, radarları, çalışmaları ve daha pek çok parametreyi kullanıcılardan edinebilecek. Kullanıcı katkısı arttıkça da dev bir veri tabanı ortaya çıkacak. TomTom AmiGO belirli ülkelerde kullanıma açılmış durumda.

    TomTom AmiGO – GPS Maps, Speed Camera &amp; Traffic TomTom AmiGO – GPS Maps, Speed Camera &amp; Traffic TomTom AmiGO – GPS Maps, Speed Camera &amp; Traffic TomTom AmiGO – GPS Maps, Speed Camera &amp; Traffic TomTom International BV Haritalar ve Navigasyon 135M



    https://www.androidheadlines.com/2021/04/tomtom-amigo-navigation-android-auto.html
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede kullanılmıyormuş, indirmek istedim, ülkenizde mevcut değil uyarısı çıktı.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gizli radar artık yok olacak !!! :))
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Google haritalar varken işi zor
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    welat. (velat bindak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yandex neden katılım yapmıyor, Yandex i de bekliyoruz.
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