Joker’ın devam filmi duyuruldu: filmin ismi belli oldu

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DC’nin en popüler karakterlerinden olan Batman’in en büyük düşmanı olan Joker, 2019 yılında kendi filmine kavuşmuştu. Çıktığı yılın en popüler filmlerinden olan ve Joaquin Phoenix’in Oscar almasını sağlayan filmin devamı geliyor. Joker’ın yönetmeni Todd Phillips, Instagram hesabında yeni filmin senaryo kapağını paylaştı. Todd Phillips ve Scott Silver tarafından yazılan filmin ismi belli oldu.

Joker: Folie à Deux

Todd Phillips, Instagram hesabından filmin senaryo kapağını ve Joaquin Phoenix’in senaryo ile fotoğrafını paylaştı. Warner Bros durum ile ilgili açıklama yapmadı ancak Instagram hesabından aynı gönderiyi paylaştı. Yeni Joker filminin ismi de belli oldu: Joker: Folie a Deux. Folie a Deux, iki veya daha fazla insanın paylaştığı ortak delüzyon içeren mental hastalık anlamına geliyor. Ayrıca ortak psikoz olarak bilinen de hastalık, filmin içeriğine dair ipuçları veriyor.

Filmin ismi, yeni filmde birden fazla Joker veya Joker’a özenti karakterler olabileceğine dair ipuçları veriyor. Daha önce Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Arthur Fleck karakterinin aslında Joker olmadığına dair iddialar ortaya atılmıştı, bu iddialar kesinleşmese de ikinci filmde buna benzer bir şey görebiliriz. Joker’ın 2019 yılında çıkış yapmasının hemen ardından devam filmi hakkında konuşmalar başlamıştı. Hem Todd Phillips hem de Joaquin Phoenix, ikinci bir film için tekrar çalışmaya hazır olduklarını belirtmişti. Görünüşe göre film sonunda kesinleşmiş durumda. Todd Phillips’in aynı zamanda yönetmesi beklenen yeni film, Joaquin Phoenix’i de içerecek. Film hakkında başka detaylar bilinmiyor ancak Warner Bros yakında bir açıklama yapabilir.

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