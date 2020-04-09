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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar geliyor

    Torba yasa onaylanırsa, yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kurum ve kuruluşların içerik kaldırma taleplerini yerine getirmek için en az bir kişiyi temsilci olarak belirmesi gerekecek.
    15 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
    7b
    12
    107
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar geliyor
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    Koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle mücadeleye yönelik 62 maddeden oluşan kanun teklifi taslağı hazırlandı. Taslakta ekonomik tedbirlerin yanı sıra sosyal medya platformlarını etkileyen bir madde yer alıyor. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Mecliste görüşülmesinin ardından oylamaya sunulacak.

    Torba yasadaki 56. maddenin kanunlaşması halinde Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişimalan yabancı sosyal medya platformları, Türkiye’de en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda. Türkiye’deki kurum ve kuruluşların talep, bildirim ve tebligatlarının yurt dışı kaynaklı sitelere aktarılmasında sorun yaşandığı için bu kanun değişikliği yapılacak. Ayrıca Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak.

    Talep yerine getirilmezse site yavaşlatılacak

    Sosyal medya temsilcisi, Türkiye’deki yetki makamlardan gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesinde yetkili olacak. Sosyal medya kamu kurum ve kuruluşlarından resmi yollarla yapılan ihtara rağmen bildirim ve görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmezse ilgili sosyal medya platformunun internet bant genişliği kısıtlanacak. Temsilci belirlemeyen platformların bant genişliği de kısıtlanacak. Yani bu sitelere ve uygulamalara erişim hızı yavaşlatılacak.

    Platform temsilcileri, kullanıcılarının paylaşımlarından sorumlu tutulacak

    Yerli ve yabancı sosyal medya platformları özel hayatın gizliliği ile ilgili yapılan resmi başvuruları en geç 72 saat içerisinde cevaplamak zorunda olacak. Cevaplamaması halinde cezai yaptırım uygulanacak. Ayrıca hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içerikleri 24 saat içerisinde kaldırmazsa ortaya çıkan zararların tazmin edilmesinden zorunlu olacak. Sosyal ağlardaki hukuka aykırılığı tespit edilen içeriklerden, sosyal medya platformlarının sorumlu tutulması öngörülüyor.

    Veriler Türkiye’de tutulacak

    Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yerli ve yabancı sosyal medya platformları, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olacak. Bu değişikliğe gerekçe olarak “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” ifadesine yer veriliyor.

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    Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar geliyor
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    Torba yasa taslağındaki madde şöyle:

    MADDE 56: Sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi hususunda içerik veya yer sağlayıcılar bakımından yetkili bir muhatap bulamamak ya da çok geç bulmak, uygulamada sıklıkla karşılaşan bir sorundur. 5651 sayılı Kanunda bu konuya ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle kanunda yer alan bu boşluğun doldurulması hedeflenmiştir.

    5651 sayılı Kanunda belirlenen yurtdışı kaynaklı internet aktörlerine Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarının tebligat, bildirim ve taleplerinin aktarılması konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu itibarla, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara yapılacak başvuruların cevaplandırılması için yetkili en az bir kişinin Türkiye’de görevlendirilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

    Yapılan ihtara rağmen bildirim ve görevlendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, Anayasanın 22 nci maddesine uyumluluk açısından, hakim kararı ile kademeli olarak sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin daraltılması için sulh ceza hakimliğine Kurum tarafından başvuruda bulunulabileceği düzenlenmiştir.

    Sosyal ağ sağlayıcılara 5651 sayılı Kanunun 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvuruları en geç 72 saat içinde cevaplama yükümlülüğü getirilerek, hak ihlallerinin hızlı bir şekilde önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

    Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıların bu madde kapsamında kişiler tarafından yapılan başvurulara ve kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin raporlama yapma ve bu raporları Kuruma bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

    Anayasanın 22 nci maddesinde zikredilen “Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” gerekçeleriyle Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü getirilmektedir.

    Sosyal ağ sağlayıcıya bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Başkan tarafından ihlalin türüne göre belirlenen tutarlarda idari yaptırım uygulanması öngörülmüştür.

    Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilebilir. Bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur düzenlemesi ile yargı merci tarafından hukuka aykırılığı tespit edilen içeriklerden sosyal ağ sağlayıcının da sorumlu tutulması öngörülmüştür.



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    shaggyolmedi 15 sa. en beğenilen
    İran olacağız derken Kuzey Kore olduk
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    vonderplanitz 15 sa. shaggyolmedi
    Corona bahane. Amaç insanların yazdığı noktayı virgülü dahi kontrol etmek.



    Orada bahsedilen "Türkiye Temsilcisi", örneğin Facebook'taki tüm özel veri, mesajlaşma, vs bilgilere erişebilen ve üyeleri / kullanıcıları istediği gibi engelleyebilen veya ön plana çıkarma yetkisi olan kişi demek.



    Verilerin Türkiye içinde tutulması zorunluluğu ise yabancı sosyal medya diye birşeyin olmadığını, bu sosyal medya denilen şeyin devletlerin denetiminde olan birşey olduğunu gösteriyor.



    Facebook için FBI CIA gibi kuruluşların desteği ile kuruldu deniliyor, Mark Zuckerberg, özel girişim vs işin hikayesi.



    Güvenli platform olarak özgür yazılım kullanmalısınız. Buna örnek olarak Tox


    forum.donanimhaber.com/...



    Veya Riot


    riot.im/...



    önerilebilir. Tox ve Riot tüm kaynak kodları 100% açık ve özgür yazılımlardır.
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    EddyCue (Eddy Cue) 15 sa.
    su secimler gelse de bi boyun olcusu alinsa artik. adamlarin devirleri resmen bitti.
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    akbirkurt (Selçuk Akkurt) 12 sa. EddyCue
    Hiçbir şey olmaz. 600 sene padişaha okey demişler. Ta ki yurdun dört bucağını düşman işgal edip milli mücadele sonucunda Atatürk başa geçene kadar.
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 14 sa. DrakeMcCain
    Adamin sosyal medyaya sinirlama getirmesinin amaci kendilerine muhalif, elestiri vs gibi islerine gelmeyen konularda insanlari kanunla korkutarak bunu engellemek.
    Tiktokta facede uretilen, paylasilan seviyesiz icerik umurlarinda degil zaten.
    Kendilerini ve yanlis islerini elestirmedikce sorun yok.
    Adamin sosyal medyaya sinirlama getirmesinin amaci kendilerine muhalif, elestiri vs gibi islerine gelmeyen konularda insanlari kanunla korkutarak bunu engelleme...
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    Yanıtla +67
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    Yorumlar (56) Yorum Yaz Forumda Gör
    hulkibey (Hulki Pehlivan) 1 sa.
    Yazılı görsel basın, devletin parasıyla alınıp, iktidar yalakası sermayenin eline verildi. Kalan son objektif basın kuruluşları da sürekli hapis baskısıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Şimdi de sosyal medyaya hükümet sansürünün yasal altyapısı geliyor. Baskı, bireysel özgürlüklerin yok edilmesi, diktatorya budur işte.

    Eğitimli, aklı başında, üretken insanlar böyle baskılara gelmezler. Ondan sonra neden beyin göçü yaşıyoruz... Allah Allah! Anlamadım gitti!
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    Pajalusta (Vural Turna) 1 sa.
    Özellikle twittere ayar oluyolar amaç sırf muhalif görüşleri ve yalnış durumlardan insanların haberi olmasın diye kısıtlamak istiyorlar fox hariç herkez taraflı yayın yapıyor medya bitmiş durumda geriye sadece sosyal medya kalıyor insanlar sosyal medya sayesinde gizlenenleri görüyor bilinçleniyor buda işlerine gelmiyor doğal olarak biliyolarki genç nesil er yada geç sosyal meddyada doğruyu mantıklı olanı gerçeği görüyor ve ilerde tehdit oluşdurma riski var
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    Cosmic Love (Mister Welch) 2 sa.
    Genel ahlakın korunması= sansür
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    astegon (astegon CF) 3 sa.
    Saçma sapan bir yasa teklifine alkış tutanlar yine toplanmış.

    He arkadaşlar he veriler TR'de kalacak he. Paypal gibi bir çoğu gitsin de göreyim sizi.

    IXP bilmeyen adam "veriler tr de olsun destekliyorum" diyor.
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    The souls migration (sahraaa 2002) 1 sa. astegon
    sana göre saçma bize göre değil. sana göre saçma olan şey, başkası açısından da neden saçma olması gerekiyor? verilerin izlenmesi konusunda anlaştıkları vakit, istasyonu ister tr'de korurlar ister ay'da üs kurup oradan paylaşım yaparlar. peki paypal'ın çekilme sebebi konusuna neden değinmiyorsun? paypal üzerinden gerçekleşen para akışlarını ülke denetleyemeyecekse, ne işi var paypal'ın burada? illegal para akışına müsade edecekse, para aklanabilecek durumların ortaya çıkmasına yol açacaksa buna da paypal bir şey yapamam diyecekse ne yapacaktı? bırakıp gidecekti. paypal kendi gitti anlıyorsun di mi, türkiey göndermedi. paypal kendi gitti.
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    sosisvesalam (sosis salam) 5 sa.
    Çok yerinde bir karar sosyal medya troll lerine kötü haber. Verilerinde Türkiye de kalması zaten istenen bir şeydi. Troll olmayanlar neden ağlıyor? Adam olana sıkıntı yok adam gibi duramayanlar düşünsün.
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    DH Misafiri 6 sa.
    iyi olmus tam bir saçmalıktı zaten günlük hayyata suc adam geliyor sahte hesapla intertte her seyi yapiyor suc olmuyor var mi böyle bir dünya ama vardi
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    ClavataHaha 8 sa.
    VPN Abonelikleri artacak ve ilk defa VPN aboneliği araştırdım.
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    Why Shy 8 sa.
    Amerika'da hakaret suçu olmadığından, sosyal medya şirketleri hakaret suçlarında Türkiye'ye ip vermiyordu. Bizimkilerde kendilerine edilen küfürleri kimin ettiğini bulamıyordu, kuduruyordu Bundan sonra en ufak bir muhalif yorum bile başı derde sokabilir, dikkatli olun. Ayrıca sosyal medyada birbirinize küfür etmeyin, bundan sonra ceza kaçınılmaz olacak.
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    6997 kez okundu.
    54 kişi, toplam 56 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya platformları, torba yasa ve
    5 etiket daha kanun taslağı kanun teklifi tbmm Türkiye Haberleri Internet
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