Samsung Galaxy S26 Ultra için airbag destekli kılıf

TORRAS Ostand Q3 Air özellikleri ve fiyatı
TORRAS Ostand Q3 Air telefon kılıfı telefonlarını en iyi şekilde korumak isteyen tüketicileri hedefliyor. AIR PRO-TECH airbag koruma şeridi kılıfın dört köşesinde, üst ve alt kenarlarında yer alıyor ve 3.5 metreye kadar düşmelerde şokun yüzde 98’sini emebiliyor. Her iki kenarda ise yine şok emici mat yer alıyor.
Arka kısımda manyetik stand 90 dereceye kadar açılabiliyor ve 360 derece dönebiliyor. Qi2 kablosuz şarj uyumu sayesinde geniş bir aksesuar desteğine sahip. Güçlü mıknatıslar 16N manyetik kuvvete sahip.
Yan tuş korumaları değiştirilebiliyor ve kutudan iki farklı set çıkıyor. Kamera alanı ise yükseltilmiş hassas çerçeveler ile sensöre etki etmeden korunuyor. TORRAS Ostand Q3 Air kılıfı 66$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: