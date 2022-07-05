Toyota Corolla fiyatları Temmuz'da ne kadar zamlandı? İşte Temmuz 2022 fiyat listesi

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış tam gaz devam ediyor. 2022'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan üçüncü model olan Toyota Corolla da Temmuz ayı itibarıyla 527.600 TL'den kapı açıyor. Bu da Haziran ayına göre yüzde 8 fark olduğu anlamına geliyor.
Temmuz ayındaki zamla birlikte 2022 model Toyota Corolla'nın en pahalı versiyonu da 700 bin TL bandını aştı. Öyle ki fiyat listesine baktığımızda 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in 737.100 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 682.450 TL idi.
2022 model Toyota Corolla Hybrid de Temmuz ayı itibarıyla yüzde 8 zamlanmış durumda. Giriş seviyesinde artık 704.750 TL'lik fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz. En pahalı hibrit seçenek olan Hybrid Passion X-Pack e-CVT'nin de 798.300 TL'lik fiyatıyla 800 bin TL sınırına merdiven dayamış olduğunu görmekteyiz.
Toyota, geçtiğimiz ay yeni teknolojilere ve daha güçlü hibrit sisteme sahip 2023 model Toyota Corolla'yı tanıtmıştı. Söz konusu modelin detaylarını da linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz.
|Versiyon
|Fiyat-Haziran
|Fiyat-Temmuz
|1.5 Vision
|488.500 TL
|527.600 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|510.000 TL
|550.850 TL
|1.5 Dream
|540.150 TL
|583.450 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|561.700 TL
|606.700 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|597.400 TL
|645.250 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|630.650 TL
|681.200 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|682.450 TL
|737.100 TL
|Versiyon
|Fiyat-Haziran
|Fiyat-Temmuz
|Hybrid Dream e-CVT
|652.550 TL
|704.750 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|665.200 TL
|718.450 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|687.400 TL
|742.400 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|739.150 TL
|798.300 TL
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100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...