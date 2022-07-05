Toyota Corolla fiyatları Temmuz'da ne kadar zamlandı? İşte Temmuz 2022 fiyat listesi

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış tam gaz devam ediyor. 2022'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan üçüncü model olan Toyota Corolla da Temmuz ayı itibarıyla 527.600 TL'den kapı açıyor. Bu da Haziran ayına göre yüzde 8 fark olduğu anlamına geliyor.

Temmuz ayındaki zamla birlikte 2022 model Toyota Corolla'nın en pahalı versiyonu da 700 bin TL bandını aştı. Öyle ki fiyat listesine baktığımızda 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in 737.100 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 682.450 TL idi.

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2022 model Toyota Corolla Hybrid de Temmuz ayı itibarıyla yüzde 8 zamlanmış durumda. Giriş seviyesinde artık 704.750 TL'lik fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz. En pahalı hibrit seçenek olan Hybrid Passion X-Pack e-CVT'nin de 798.300 TL'lik fiyatıyla 800 bin TL sınırına merdiven dayamış olduğunu görmekteyiz.

Toyota, geçtiğimiz ay yeni teknolojilere ve daha güçlü hibrit sisteme sahip 2023 model Toyota Corolla'yı tanıtmıştı. Söz konusu modelin detaylarını da linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz.

2022 Temmuz Toyota Corolla fiyat listesi Versiyon Fiyat-Haziran Fiyat-Temmuz 1.5 Vision 488.500 TL 527.600 TL 1.5 Vision Multidrive S 510.000 TL 550.850 TL 1.5 Dream 540.150 TL 583.450 TL 1.5 Dream Multidrive S 561.700 TL 606.700 TL 1.5 Flame Multidrive S 597.400 TL 645.250 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 630.650 TL 681.200 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 682.450 TL 737.100 TL

2022 Temmuz Toyota Corolla Hybrid fiyat listesi Versiyon Fiyat-Haziran Fiyat-Temmuz Hybrid Dream e-CVT 652.550 TL 704.750 TL Hybrid Flame e-CVT 665.200 TL 718.450 TL Hybrid Flame X-Pack e-CVT 687.400 TL 742.400 TL Hybrid Passion X-Pack e-CVT 739.150 TL 798.300 TL

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Toyota Corolla Temmuz 2022 fiyat listesi: İşte yeni fiyatlar