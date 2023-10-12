Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota Katı Hal bataryalara geçiş için önemli bir adım daha attı

    Toyota Katı Hal bataryaların ticarileşmesi için Japon Idemitsu Kosan şirketiyle ortaklık açıkladı. Sülfür katı elektrolitlerini edinecek olan firma 2027 yılında ticari üretime geçmeyi planlıyor.

    Toyota Katı Hal bataryalara geçiş için önemli bir adım daha attı Tam Boyutta Gör

    Dünya'nın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota yıllardan beri elektrikli araçlara mesafeli yaklaşıyor. Günümüze kadar daha çok hibrit araçlara odaklanan ve hidrojen yakıt hücreli otomobil denemeleri olan Toyota diğer üreticeler gibi elektrikli otomobillere odağını çevirmiş gözüküyor.

    Katı Hal pilleri önemli avantajlara sahip

    Günümüzde elektrikli otomobillerde sıvı elektrolite sahip NMC (Nikel Mangan Kobalt) ve LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) teknolojilerine sahip lityum pil teknolojileri kullanılıyor. Toyota ise geleceği Katı Hal (Solid State) elektrolite sahip lityum pillerde görüyor ve yatırımlarını da bu yönde sürdürüyor. Standart lityum iyon pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj, daha uzun ömür gibi avantajlara sahip olan Katı Hal bataryalar geleceğin pil teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. 

    Sülfür katı elektrolitleri kritik rol oynuyor

    Bu noktada Toyota 2027 yılında tam ölçekli üretime geçebilmek adına Japon Idemitsu Kosan şirketiyle ortaklık yaptığını açıkladı. 2001 yılından beri Katı Hal pilleri üzerinde araştırma geliştirme faaliyetleri sürdüren Idemitsu Kosan firması Toyota için sülfür katı elektrolitleri sağlayacak. Sülfür katı elektrolitleri diğer materyallere kolayca yapışan, yumuşak bir madde olduğu için yüksek kapasiteli pilleri üretmek için gelecek vaadeden bir bileşik olarak görülüyor.

    Toyota Katı Hal bataryalara geçiş için önemli bir adım daha attı

    Hedef 2027

    Üç aşamalı plana göre sülfür elektrolitlerin geliştirilmesi, büyük pilot üretim tesisinin kurulması ve 2027-2028 civarında tam ölçekli üretimin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toyota'nın açıklamasına göre Idemitsu şuanda küçük ölçekli pilot üretim tesisinde üretimi artırıyor ve 2027 yılına kadar ticari olarak pilleri piyasaya sürmek için büyük ölçekli pilot üretim tesisinin inşaatına devam ediyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mcafee kaldırma bir kızın kimsin sorusuna cevap maximum üye işyerleri csgo mermi izi noodle bağımlılık yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ3579
    ASUS X515EA-EJ3579
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız