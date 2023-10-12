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Dünya'nın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota yıllardan beri elektrikli araçlara mesafeli yaklaşıyor. Günümüze kadar daha çok hibrit araçlara odaklanan ve hidrojen yakıt hücreli otomobil denemeleri olan Toyota diğer üreticeler gibi elektrikli otomobillere odağını çevirmiş gözüküyor.

Katı Hal pilleri önemli avantajlara sahip

Günümüzde elektrikli otomobillerde sıvı elektrolite sahip NMC (Nikel Mangan Kobalt) ve LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) teknolojilerine sahip lityum pil teknolojileri kullanılıyor. Toyota ise geleceği Katı Hal (Solid State) elektrolite sahip lityum pillerde görüyor ve yatırımlarını da bu yönde sürdürüyor. Standart lityum iyon pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj, daha uzun ömür gibi avantajlara sahip olan Katı Hal bataryalar geleceğin pil teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor.

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Sülfür katı elektrolitleri kritik rol oynuyor

Bu noktada Toyota 2027 yılında tam ölçekli üretime geçebilmek adına Japon Idemitsu Kosan şirketiyle ortaklık yaptığını açıkladı. 2001 yılından beri Katı Hal pilleri üzerinde araştırma geliştirme faaliyetleri sürdüren Idemitsu Kosan firması Toyota için sülfür katı elektrolitleri sağlayacak. Sülfür katı elektrolitleri diğer materyallere kolayca yapışan, yumuşak bir madde olduğu için yüksek kapasiteli pilleri üretmek için gelecek vaadeden bir bileşik olarak görülüyor.

Hedef 2027

Üç aşamalı plana göre sülfür elektrolitlerin geliştirilmesi, büyük pilot üretim tesisinin kurulması ve 2027-2028 civarında tam ölçekli üretimin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toyota'nın açıklamasına göre Idemitsu şuanda küçük ölçekli pilot üretim tesisinde üretimi artırıyor ve 2027 yılına kadar ticari olarak pilleri piyasaya sürmek için büyük ölçekli pilot üretim tesisinin inşaatına devam ediyor.

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Toyota Katı Hal bataryalara geçiş için önemli bir adım daha attı