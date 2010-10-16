Toyota, Prius Minivan Çıkacak Haberlerini Yeni Bir Video Yayınlayarak Onayladı

Toyota son 10 yıla damgasını vuran hybrid modeli Prius üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Prius çıktığı ilk günden beri sadece liftback karoser seçeneğiyle satılıyor ve bu da diğer karoser seçenekleri tercih eden müşteriler için bir handikap oluşturuyordu. Bu konudaki eleştirileri dikkate alan Toyota'nın Prius ailesini genşleteceğini daha önceki haberimizde de sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Toyota, puzzle'ın nasıl oluştuğuyla ilgili bir video yayınladı.

Ocak ayının ikinci haftasında Detroit Motor Show'da sergilenmesi beklenen Minivan'ın net ismi henüz belli değil ancak Toyota model gamı içerisinde Prius rozeti taşıyacak ikinci model olduğunu daha önce yayınlanan billboard resmi ve yeni yayınlanan video sayesinde kesinleştirmiş olduk. Ayrıca Toyota Prius ailesine 3. bir üye daha katmanın hesaplarını yapıyor. Bu 3. model ise güncel 5 kapı liftback Prius'tan daha küçük boyutlarda olacak. Bu Prius rozetli iki yeni modelin 2013 yılına kadar Amerika'da satışa çıkarılmış olması planlanıyor.