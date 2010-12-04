Toyota, Prius Plug-in Hybrid'i Çin'de üretilebilir

1997'den beri ürettiği hybrid Prius modeliyle 'yeşil' otomobil üreticilerinin en eskisi olan Toyota, prizlerden de şarj edilebilen Prius Plug-in Hybrid modelini Çin'de üretebileceği açıklandı.Daha önce 'yeşil' otomobil takvimini sizlerle paylaştığımız Japon otomobil üreticisi, Prius Plug-in Hybrid modelini en geç 2012 yılına kadar satışa çıkarmayı planlıyor. Japon otomobil üreticisinin 'yeşil' otomotiv takvimini hatırlarsak;

Hybrid Otomobiller: Toyota 2012 yılının sonuna kadar 11 hybrid otomobil tanıtacak. Bu modellerden Kompakt sınıfta konumlandırılacak olan model 2.5 litre/100 kilometre yakıt ortalamasına sahip olacak.

Plug-in Hybrid Otomobiller: 2012 yılına kadar Prius'un Plug-in Hybrid versiyonu başta Amerika ve Japonya olmak üzere Avrupa'da da satışa çıkarılacak. Otomobilin yıllık 50.000 adet satılması hedefleniyor.

Elektrikli Otomobiller: 2012 yılına kadar Toyota'nın küçük boyutlu modeli iQ bazlı bir EV (Elektrikli otomobil ) satışa çıkarılacak. Otomobilin Amerika , Japonya, Avrupa ve Çin'de satışa çıkarılması öngörülüyor.

Yakıt Pilli Otomobiller: Toyota üzerinde çalıştığı yakıt pilli otomobillerin maliyetlerini azaltıp 2015 yılına kadar seri üretime geçebilmeyi ve sedan karoser tipinde bir yakıt pilli bir model satışa çıkarmayı hedefliyor.

Bu takvimi açıklarken Prius Plug-in Hybrid'in üretim yeri konusunda açıklama yapmayan Toyota, bu önemli modeli Çin'de üretebilir. Daha çok Japonya, Amerika ve Avrupa'da satılması planlanan modelin, yıllık 50.000 gibi önemli bir satış adedine ulaşması hedefleniyor. Prius Plug-in Hybrid, Çin fabrikasında seri üretime geçmeden önce Tianjin'de,gerçek yol koşullarında sürekli test edilecek. Bu testlerin amacı olarak otomobilin gerçek yol koşullarındaki yakıt ekonomisi, şarj hızı ve diğer faktörlerin belirlenmesi olarak belirtiliyor.