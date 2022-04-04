Trezor kullanıcıları dikkat! Veriler sızmış olabilir

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Kripto para dünyasında donanım tabanlı cüzdan çözümleri sunarak geniş kitlelere adını duyuran Trezor bu kez siber saldırı ile gündemde. Pek çok Trezor kullanıcısı verilerin sızdırıldığını iddia ediyor.

Trezor verileri sızdırıldı

Twitter üzerinde artmaya başlayan şikâyetler dikkatlerin Trezor girişimine çevrilmesine neden oldu. Kullanıcılar kayıtlı mail adreslerine oltalama postalarının gönderildiğini ve şifrelerin çalınmaya çalışıldığını bildirdi.

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Trezor girişimi de sızıntıyı doğrularken olayın mail aboneliği sağlayan MailChimp tarafında bir sızıntı olduğunu belirtiyor. Şirket içi gelişmeleri önceden haber alarak ticaret yapmaya çalışan bir firmanın MailChimp veri tabanına eriştiği dile getiriliyor.

Trezor çalınan email adreslerinin toplam miktarını tespit edebilmek için inceleme başlattı. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kesinlikle farklı adreslere yönlendiren epostalara itibar edilmemesi isteniyor.



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