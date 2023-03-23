Tron Kurucusu Justin Sun, dava sürecini değerlendirdi

SEC, Tron ağının kurucusu Sun’a menkul kıymet davası açtı. Sun, iflasın eşiğindeki Credit Suisse’i satın almak istemişti. Sun ile sahibi olduğu Tron Foundation, BitTorrent Foundation ve Rainberry şirketleri, Tron ve BitTorrent’in kayıt dışı arzı ve satışıyla suçlandı.
Justin Sun, Twitter üzerinden SEC’in dava hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sun, SEC davasını “Blockchain ve kripto alanındaki tanınmış oyunculara karşı alınan önlemlerin son örneği” olarak niteledi. Şikayetin haklı olmadığına inandıklarını belirten Sun, merkeziyetsiz finansal sistemi oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.
SEC‘in kripto piyasasındaki önemli rolünün altını çizen Sun, kripto endüstrisini düzenlemek amacıyla çalışmalar yürüten hükümetlerle ve düzenleyicilerle iş birliğine hazır olduklarını aktardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)