Tam Boyutta Gör ABD’nin faiz kararı almasının ardından gündeme yeni bir bomba düştü. Dün gece saatlerinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) yeni bir dava hamlesi geldi. SEC, Tron kurucusu Justin Sun’a kayıt dışı menkul kıymet gerekçesiyle dava açtı. Davanın konusu, Tron (TRX) ve BitTorrent (BTT) oldu. Justin Sun, SEC davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SEC, Tron ağının kurucusu Sun’a menkul kıymet davası açtı. Sun, iflasın eşiğindeki Credit Suisse’i satın almak istemişti. Sun ile sahibi olduğu Tron Foundation, BitTorrent Foundation ve Rainberry şirketleri, Tron ve BitTorrent’in kayıt dışı arzı ve satışıyla suçlandı.

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Justin Sun, Twitter üzerinden SEC’in dava hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sun, SEC davasını “Blockchain ve kripto alanındaki tanınmış oyunculara karşı alınan önlemlerin son örneği” olarak niteledi. Şikayetin haklı olmadığına inandıklarını belirten Sun, merkeziyetsiz finansal sistemi oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

SEC‘in kripto piyasasındaki önemli rolünün altını çizen Sun, kripto endüstrisini düzenlemek amacıyla çalışmalar yürüten hükümetlerle ve düzenleyicilerle iş birliğine hazır olduklarını aktardı.

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Tron Kurucusu Justin Sun, dava sürecini değerlendirdi