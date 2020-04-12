True Skate oyunu kısa süreliğine ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Sokak KayKay Liginin resmi oyunu olan True Axis imzalı True Skate oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz hale getirildi. Geleneksel kaykay oyunlarının aksine True Skate herhangi bir karakter barındırmıyor.

True Skate neler sunuyor?

True Skate oyunu kaykay tahtasını kontrol ettiğiniz bir mekanik sunuyor. Parmağınızı ekranda sürükleyerek kaykayı farklı yönlere hareket ettiriyor ve çeviriyorsunuz. Oyun parmak kaykayı konseptini temel alıyor.

İlginizi Çekebilir

Evde vakit geçirenler için Gameloft ücretsiz oyun içi hediyeler verecek

Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor"

Kaykayınız ile farklı pistlerde yarışıyor, hareketlerinizi yavaş çekim izleyebiliyor veya geri alabiliyorsunuz. Ayrıca farklı başarılar ve global liderlik tahtası da mevcut. Pistlerde yapacağınız farklı akrobasi hareketleri ile puanlar topluyorsunuz. Bu puanlar ile yeni pistlerin kilidini açabiliyorsunuz.

True Skate True Axis Spor Ücretsiz 93M

True Skate TRUE AXIS PTY LTD Oyunlar Ücretsiz 211.8 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.