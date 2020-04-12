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    True Skate oyunu kısa süreliğine ücretsiz

    True Skate oyunu parmak kaykayı konseptini sanal pistlere taşıyor. Sokaklarda akrobasi hareketleri yaparak puan topluyor ve yeni pistlerin kilidini açıyorsunuz.
    4 sa.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    True Skate oyunu kısa süreliğine ücretsiz
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    Sokak KayKay Liginin resmi oyunu olan True Axis imzalı True Skate oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz hale getirildi. Geleneksel kaykay oyunlarının aksine True Skate herhangi bir karakter barındırmıyor.

    True Skate neler sunuyor?

    True Skate oyunu kaykay tahtasını kontrol ettiğiniz bir mekanik sunuyor. Parmağınızı ekranda sürükleyerek kaykayı farklı yönlere hareket ettiriyor ve çeviriyorsunuz. Oyun parmak kaykayı konseptini temel alıyor.

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    Kaykayınız ile farklı pistlerde yarışıyor, hareketlerinizi yavaş çekim izleyebiliyor veya geri alabiliyorsunuz. Ayrıca farklı başarılar ve global liderlik tahtası da mevcut. Pistlerde yapacağınız farklı akrobasi hareketleri ile puanlar topluyorsunuz. Bu puanlar ile yeni pistlerin kilidini açabiliyorsunuz.

    True Skate True Skate True Skate True Skate True Axis Spor Ücretsiz 93M

    True Skate True Skate True Skate True Skate TRUE AXIS PTY LTD Oyunlar Ücretsiz 211.8 MB



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 48 dk. yeni yorumcu
    Ben bu oyunu para ile almıştım 😢
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