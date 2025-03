Trump'tan Elon Musk'a destek: "Yeni bir Tesla alacağım"

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın hisse senedinin düşmesi ve şirkete karşı artan protestolara karşı Elon Musk'ı desteklemek için yeni bir Tesla aracı satın alacağını duyurdu.

Elon Musk'a olan tepki Tesla'yı vurdu

Son dönemde Elon Musk'ın aşırı sağa olan desteği ve insanların tepkisini çeken söylemleri neticesinde, Avrupa ve ABD'de Tesla bayilerinde protestolar düzenlenmiş, hatta Tesla araçlarına zarar veren eylemlerde bulunulmuştu. Elon Musk'a yönelen bu tepkiler neticesinde Tesla hisseleri de büyük düşüş yaşıyor.

Truth Social hesabında Elon Musk'a desteğini dile getiren Trump, bir Tesla satın almayı planladığını söyledi. Trump, şu sözleri kaydetti:

"Cumhuriyetçilere, muhafazakarlara ve tüm harika Amerikalılara göre Elon Musk ulusumuza yardım etmek için her şeyi ortaya koyuyor ve fantastik bir iş yapıyor! Ancak radikal solcu deliler, sık sık yaptıkları gibi, Elon'a ve temsil ettiği her şeye saldırmak ve zarar vermek için dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri ve Elon'un "bebeği" olan Tesla'yı yasadışı ve gizlice boykot etmeye çalışıyorlar. Bunu bana 2024 Başkanlık seçimlerinde yapmaya çalıştılar, ama nasıl sonuçlandı? Her durumda, yarın sabah Elon Musk'a olan güvenimi ve desteğimi göstermek için yepyeni bir Tesla satın alacağım. O gerçekten harika bir Amerikalı. Amerika'yı yeniden harika hale getirmek için muazzam becerilerini ortaya koyan biri neden cezalandırılsın ki?"

Musk, Truth Social'dan bu gönderiyi ekran görüntüsü alarak kendi sosyal medya platformunda paylaşıp Trump'a desteği için teşekkür etti.

Yılın ilk iki ayında Avrupa ve Çin'deki satışlarda önemli düşüşler kaydeden Tesla'nın yılın kalan kısımında nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Yeni Model Y ile satışlarını tekrar toparlamayı hedefleyen Tesla'nın şirkete yönelen protestolardan ne kadar etkileneceğini bize zaman gösterecek.

