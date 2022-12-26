Samsung zorlu ekonomik şartlara rağmen çip üretiminde gaza basıyor

Samsung’un üretimi artırma planları DRAM yongaları için 12 inçlik yonga plakalarının üretim sürecine eklenmesini içeriyor. Ayrıca Samsung, dökümhane sözleşmeleri kapsamında, yani müşteri tasarımlarının üretimi için 4nm çip üretim kapasitesini de artıracak. Buna ek olarak mevcut tesisteki teknolojinin de yenilenmesi için 2023’te yatırımlar gerçekleştirilecek.
Samsung Electronics'in rakibi Micron, geçtiğimiz hafta yatırımlarını azaltacağını duyurdu. Bu açıklamaya göre Micron’un 2023 yılında 7-7,5 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor. Firma 2022 yılında 12 milyar dolar yatırım yapmıştı. Öte yandan yarı iletken pazarının yüzde 53’üne sahip olan TSMC, makroekonomik faktörler nedeniyle yatırımlarını en az yüzde 10 azaltacak.
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d