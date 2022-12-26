Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung zorlu ekonomik şartlara rağmen çip üretiminde gaza basıyor

    Yarı iletken endüstrisinde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Milyarlarca dolar büyüklüğündeki pazarda lider olma yarışı devam ederken Samsung, çip üretimini artırmayı hedefliyor.
    Oy Ver
    Samsung çip üretiminde gaza basıyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken endüstrisinden haberler gelmeye devam ediyor. Aktarılanlara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, anavatanındaki tesisinde üretimi artırmayı hedefliyor. Sektörün genelinde yeni yatırımların ya durdurulduğu ya da azaltıldığı bir dönemden geçiliyor ancak görünüşe göre Samsung bu zaman da bile yatırımlarına devam etme niyetinde.

    Samsung yatırımlarına devam ediyor

    samsung dram
    Samsung’un Güney Kore, Pyeongtaek'teki en büyük üretim tesisi olan P3, şirketin yatırımların faydalanacak ve bu tesisteki çip üretimi yükseltilecek. Ancak Samsung’un bu yatırım hareketi biraz ilginç zira halihazırda yarı iletken pazarında talepler düşmeye devam ediyor ve ekonomik durgunluk da henüz etkisini yitirmiş değil. Öte yandan uzmanlara göre Samsung bu hamlesiyle hem pazar payını artıracak hem de endüstri düzeldiğinde hisse fiyatını destekleyecek güçlü bir çip üretimine sahip olacak.

    Samsung’un üretimi artırma planları DRAM yongaları için 12 inçlik yonga plakalarının üretim sürecine eklenmesini içeriyor. Ayrıca Samsung, dökümhane sözleşmeleri kapsamında, yani müşteri tasarımlarının üretimi için 4nm çip üretim kapasitesini de artıracak. Buna ek olarak mevcut tesisteki teknolojinin de yenilenmesi için 2023’te yatırımlar gerçekleştirilecek.

    Samsung Electronics'in rakibi Micron, geçtiğimiz hafta yatırımlarını azaltacağını duyurdu. Bu açıklamaya göre Micron’un 2023 yılında 7-7,5 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor. Firma 2022 yılında 12 milyar dolar yatırım yapmıştı. Öte yandan yarı iletken pazarının yüzde 53’üne sahip olan TSMC, makroekonomik faktörler nedeniyle yatırımlarını en az yüzde 10 azaltacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız