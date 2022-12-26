Samsung zorlu ekonomik şartlara rağmen çip üretiminde gaza basıyor

Tam Boyutta Gör Yarı iletken endüstrisinden haberler gelmeye devam ediyor. Aktarılanlara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, anavatanındaki tesisinde üretimi artırmayı hedefliyor. Sektörün genelinde yeni yatırımların ya durdurulduğu ya da azaltıldığı bir dönemden geçiliyor ancak görünüşe göre Samsung bu zaman da bile yatırımlarına devam etme niyetinde.

Samsung yatırımlarına devam ediyor

Samsung’un Güney Kore, Pyeongtaek'teki en büyük üretim tesisi olan P3, şirketin yatırımların faydalanacak ve bu tesisteki çip üretimi yükseltilecek. Ancak Samsung’un bu yatırım hareketi biraz ilginç zira halihazırda yarı iletken pazarında talepler düşmeye devam ediyor ve ekonomik durgunluk da henüz etkisini yitirmiş değil. Öte yandan uzmanlara göre Samsung bu hamlesiyle hem pazar payını artıracak hem de endüstri düzeldiğinde hisse fiyatını destekleyecek güçlü bir çip üretimine sahip olacak.

TSMC 3 nm işlemci üretimi için kolları sıvadı: Haftaya başlayacak 6 sa. önce eklendi

Samsung’un üretimi artırma planları DRAM yongaları için 12 inçlik yonga plakalarının üretim sürecine eklenmesini içeriyor. Ayrıca Samsung, dökümhane sözleşmeleri kapsamında, yani müşteri tasarımlarının üretimi için 4nm çip üretim kapasitesini de artıracak. Buna ek olarak mevcut tesisteki teknolojinin de yenilenmesi için 2023’te yatırımlar gerçekleştirilecek.

Samsung Electronics'in rakibi Micron, geçtiğimiz hafta yatırımlarını azaltacağını duyurdu. Bu açıklamaya göre Micron’un 2023 yılında 7-7,5 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor. Firma 2022 yılında 12 milyar dolar yatırım yapmıştı. Öte yandan yarı iletken pazarının yüzde 53’üne sahip olan TSMC, makroekonomik faktörler nedeniyle yatırımlarını en az yüzde 10 azaltacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Samsung çip üretiminde gaza basıyor