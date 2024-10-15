TSMC, Avrupa'da yeni çip fabrikaları inşa edebilir

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Tam Boyutta Gör Tayvan Ulusal Bilim Konseyi Başkanı Wu Cheng-wen, TSMC'nin Almanya'nın Dresden kentindeki tesisine ek olarak Avrupa'da daha fazla fabrika inşa etmeyi planladığını söyledi.

Yapay zeka çiplerine odaklanacak

TSMC, Bosch, Infineon ve NXP'nin ortak girişimi olan ESMC tarafından inşa edilen Dresden fabrikası öncelikle Almanya'nın otomotiv endüstrisinde kullanılacak çiplerin üretimini gerçekleştirecek. Planlanan fabrikalar ise daha gelişmiş üretim süreçlerine odaklanarak yapay zeka çipleri üretecek.

Wu Cheng-wen Bloomberg TV ile yaptığı röportajda TSMC için, "Dresden'deki ilk fabrikanın inşasına başladılar, gelecekte farklı pazar sektörleri için birkaç fabrika daha planlıyorlar" dedi.

Wu, TSMC'nin Avrupa'daki ek genişleme planlarının zamanlaması hakkında ayrıntı vermedi; bu da şu anda bu genişleme planlarının esasen spekülasyon olduğu anlamına geliyor. TSMC konuyla ilgili, devam eden küresel projelere odaklandıklarını ve şu anda devam eden yeni bir yatırım girişiminin olmadığını söyledi.

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Tayvan ile Çin'in yaşadığı jeopolitik gerginlikler, TSMC'yi Tayvan'a olan bağımlılığını azaltmaya ve küresel olarak genişleme stratejisi yürütmeye itti. Şirket şu anda ABD, Avrupa ve Japonya'da yeni tesisler inşa ediyor ve yarı iletken tedarik zincirindeki olası kesintilere karşı koruma sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, yerel fabrikalar TSMC'nin, çiplerinin yurt içinde üretilmesini talep eden şirket ve kurumlardan (örneğin, ABD hükümeti) sipariş almasına yardımcı oluyor.

TSMC'nin Avrupa Birliği'ndeki ilk fabrikası olan ESMC fabrikası, yaklaşık 10 milyar euro değerinde bir yatırım olacak. Projenin maliyetinin yaklaşık yarısı hükümet sübvansiyonlarıyla karşılanıyor. Tesisin 2027 yılı sonuna kadar üretime başlaması bekleniyor. Tesis hizmete girdiğinde, TSMC'nin 12nm, 16nm, 22nm ve 28nm sınıfı üretim teknolojilerini kullanarak ayda 40.000 adet 300 mm'lik plaka üretme kapasitesine sahip olacak.

TSMC, Avrupa'da yapay zeka sektörüne odaklanan başka bir fabrika inşa edecekse, şu anda TSMC'nin N5 ve N4 (5nm ve 4nm) gibi gelişmiş üretim teknolojileri kullanan AMD ve Nvidia gibi şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak çipler üretmesi gerekebilir.

Bu üretim düğümlerinde çip üretebilen TSMC fabrikalarının maliyeti 20 milyar doların üzerinde ve bunları Avrupa'da inşa etmek, TSMC'nin büyük devlet hibeleri almasını veya AMD, Broadcom ve Nvidia gibi yongalara önemli talebi olan müşterilerden taahhütler almasını gerektirecek.

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TSMC, Avrupa'da yeni çip fabrikaları inşa edebilir