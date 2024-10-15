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    TSMC, Avrupa'da yeni çip fabrikaları inşa edebilir

    TSMC'nin Almanya'nın Dresden kentindeki tesisine ek olarak Avrupa'da daha fazla fabrika inşa etmeyi planladığı iddia ediliyor. Yeni fabrikaların yapay zekaya odaklanması bekleniyor.
    TSMC, Avrupa'da yeni çip fabrikaları inşa edebilir Tam Boyutta Gör
    Tayvan Ulusal Bilim Konseyi Başkanı Wu Cheng-wen, TSMC'nin Almanya'nın Dresden kentindeki tesisine ek olarak Avrupa'da daha fazla fabrika inşa etmeyi planladığını söyledi.

    Yapay zeka çiplerine odaklanacak

    TSMC, Bosch, Infineon ve NXP'nin ortak girişimi olan ESMC tarafından inşa edilen Dresden fabrikası öncelikle Almanya'nın otomotiv endüstrisinde kullanılacak çiplerin üretimini gerçekleştirecek. Planlanan fabrikalar ise daha gelişmiş üretim süreçlerine odaklanarak yapay zeka çipleri üretecek.

    Wu Cheng-wen Bloomberg TV ile yaptığı röportajda TSMC için, "Dresden'deki ilk fabrikanın inşasına başladılar, gelecekte farklı pazar sektörleri için birkaç fabrika daha planlıyorlar" dedi.

    Wu, TSMC'nin Avrupa'daki ek genişleme planlarının zamanlaması hakkında ayrıntı vermedi; bu da şu anda bu genişleme planlarının esasen spekülasyon olduğu anlamına geliyor. TSMC konuyla ilgili, devam eden küresel projelere odaklandıklarını ve şu anda devam eden yeni bir yatırım girişiminin olmadığını söyledi.

    Tayvan ile Çin'in yaşadığı jeopolitik gerginlikler, TSMC'yi Tayvan'a olan bağımlılığını azaltmaya ve küresel olarak genişleme stratejisi yürütmeye itti. Şirket şu anda ABD, Avrupa ve Japonya'da yeni tesisler inşa ediyor ve yarı iletken tedarik zincirindeki olası kesintilere karşı koruma sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, yerel fabrikalar TSMC'nin, çiplerinin yurt içinde üretilmesini talep eden şirket ve kurumlardan (örneğin, ABD hükümeti) sipariş almasına yardımcı oluyor.

    TSMC'nin Avrupa Birliği'ndeki ilk fabrikası olan ESMC fabrikası, yaklaşık 10 milyar euro değerinde bir yatırım olacak. Projenin maliyetinin yaklaşık yarısı hükümet sübvansiyonlarıyla karşılanıyor. Tesisin 2027 yılı sonuna kadar üretime başlaması bekleniyor. Tesis hizmete girdiğinde, TSMC'nin 12nm, 16nm, 22nm ve 28nm sınıfı üretim teknolojilerini kullanarak ayda 40.000 adet 300 mm'lik plaka üretme kapasitesine sahip olacak.

    TSMC, Avrupa'da yapay zeka sektörüne odaklanan başka bir fabrika inşa edecekse, şu anda TSMC'nin N5 ve N4 (5nm ve 4nm) gibi gelişmiş üretim teknolojileri kullanan AMD ve Nvidia gibi şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak çipler üretmesi gerekebilir.

    Bu üretim düğümlerinde çip üretebilen TSMC fabrikalarının maliyeti 20 milyar doların üzerinde ve bunları Avrupa'da inşa etmek, TSMC'nin büyük devlet hibeleri almasını veya AMD, Broadcom ve Nvidia gibi yongalara önemli talebi olan müşterilerden taahhütler almasını gerektirecek. 

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmc-could-build-more-fabs-in-europe-chairman-of-taiwans-national-science-council https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-13/tsmc-plans-more-chip-plants-in-europe-taiwan-official-says?srnd=phx-technology
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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