TSMC kendi itfaiye ekibini kuruyor

TSMC itfaiye ekibi
Geçmiş yıllarda tesis çapında yaşanan bazı yangınlar üretimin kısmen etkilenmesine sebep olmuştu. TSMC de kendi itfaiye ekibini kurmaya karar verdi. Ülkedeki itfaiye organizasyonundan bugüne kadar 6 kişi transfer edildi.
TSMC deneyimli itfaiye görevlilerine normal maaşlarının çok çok üzerinde ücret ve bonuslar ödeyerek bünyesine katmaya çalışıyor. 5 yıllık kontrat ile çalışan itfaiyecilerin ilk yıl maaşının 120 bin dolara kadar çıktığı ifade ediliyor.
İtfaiye ekibi tesislerde meydana gelecek yangınlara anında müdahale etme imkânına sahip. Böylece şehir itfaiyesinin olay mahalline gelene kadar geçecek sürenin de kazanılması söz konusu. Elbette bu yatırımın karşılığı firmaya daha verimli üretim olarak geri dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.