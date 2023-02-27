TSMC kendi itfaiye ekibini kuruyor

Tam Boyutta Gör Yonga sektöründe kritik bir konuma yükselen TSMC her ayrıntıyı çok ince düşünmek zorunda zira üretimi zora sokacak bir engel tüm sektörün sıkıntıya girmesine sebep oluyor. Devasa tesislerin risklerinden birisi de yangın.

TSMC itfaiye ekibi

Geçmiş yıllarda tesis çapında yaşanan bazı yangınlar üretimin kısmen etkilenmesine sebep olmuştu. TSMC de kendi itfaiye ekibini kurmaya karar verdi. Ülkedeki itfaiye organizasyonundan bugüne kadar 6 kişi transfer edildi.

TSMC’den kritik 3nm kararı 6 gün önce eklendi

TSMC deneyimli itfaiye görevlilerine normal maaşlarının çok çok üzerinde ücret ve bonuslar ödeyerek bünyesine katmaya çalışıyor. 5 yıllık kontrat ile çalışan itfaiyecilerin ilk yıl maaşının 120 bin dolara kadar çıktığı ifade ediliyor.

İtfaiye ekibi tesislerde meydana gelecek yangınlara anında müdahale etme imkânına sahip. Böylece şehir itfaiyesinin olay mahalline gelene kadar geçecek sürenin de kazanılması söz konusu. Elbette bu yatırımın karşılığı firmaya daha verimli üretim olarak geri dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC’de 120 bin dolar maaşla itfaiyecilik