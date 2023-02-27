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    TSMC kendi itfaiye ekibini kuruyor

    TSMC firması tesislerde meydana gelebilecek muhtemel yangınlara karşı anında müdahale edebilmek için kendi itfaiye ekibini kurdu ve 6 kişiyi transfer etti.      
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    TSMC Tam Boyutta Gör
    Yonga sektöründe kritik bir konuma yükselen TSMC her ayrıntıyı çok ince düşünmek zorunda zira üretimi zora sokacak bir engel tüm sektörün sıkıntıya girmesine sebep oluyor. Devasa tesislerin risklerinden birisi de yangın.

    TSMC itfaiye ekibi

    Geçmiş yıllarda tesis çapında yaşanan bazı yangınlar üretimin kısmen etkilenmesine sebep olmuştu. TSMC de kendi itfaiye ekibini kurmaya karar verdi. Ülkedeki itfaiye organizasyonundan bugüne kadar 6 kişi transfer edildi.

    TSMC deneyimli itfaiye görevlilerine normal maaşlarının çok çok üzerinde ücret ve bonuslar ödeyerek bünyesine katmaya çalışıyor. 5 yıllık kontrat ile çalışan itfaiyecilerin ilk yıl maaşının 120 bin dolara kadar çıktığı ifade ediliyor.

    İtfaiye ekibi tesislerde meydana gelecek yangınlara anında müdahale etme imkânına sahip. Böylece şehir itfaiyesinin olay mahalline gelene kadar geçecek sürenin de kazanılması söz konusu. Elbette bu yatırımın karşılığı firmaya daha verimli üretim olarak geri dönecek.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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