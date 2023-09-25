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    TSMC'de gecikmeler başladı: 2nm'de lider değişiyor

    Dünyanın ön gelen çip üreticilerinden TSMC, 2nm fabrikasyon sürecinde önemli bir sorunla karşılaşmış olabilir. 2nm için artık 2026 yılına işaret ediliyor. İşte detaylar
    TSMC'de gecikmeler başladı: 2nm'de lider değişiyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu yonga üretiminde rekabet iyice kızışmaya başladı. Bu bağlamda sektörün önde gelen üreticilerinden TSMCIntel ve Samsung, odağını 3nm ve 2nm fabrikasyon sürecine çevirmiş durumda. Şimdi bu isimler arasından TSMC, liderliği en yakın rakibine kaptırabilir. 

    TSMC'de gecikmeler başladı

    Bilmeyenler için TSMC, halihazırda iPhone 15 Pro ve 15 Pro'da karşımıza çıkan Apple A17 Pro'da en yeni 3nm fabrikasyon sürecine yer veriyor. Ancak bundan çok daha önce, 2nm'nin ayak seslerini duymaya başladık. Öyle ki dev üreticinin, halihazırda kullanılan FinFET transistörlerden daha iyi performans ve verimlilik hedefiyle Gate-all-around (GAA) teknolojisine geçiş yapacağı belirtilmişti. Ancak bu geçiş, öngörülenden çok daha uzun sürebilir.

    TSMC'de gecikmeler başladı: 2nm'de lider değişiyor Tam Boyutta Gör
    Bugün paylaşılan yeni bir raporda, 2025 yılı için hedeflenen 2nm sürecinin 2026'ya kadar ertelenebileceği belirtiliyor. Bu gecikmenin nedeni ise detaylı olarak açıklanmadı. Ancak sektöre yakın kaynaklar, yavaşlayan yarı iletken pazarına ve Tayvan'Da kurulacak yeni bir tesise işaret ediyor.

    Yeni iddialar doğrulandığı taktirde, Samsung Foundry, Intel ve TSMC arasında yaşanan rekabetin daha da kızışacağını söyleyebiliriz. Niketim Intel, gelecek yıl Power Via teknolojisini duyurmayı ve 2025 yılında 18A (1,8nm) sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Benzer bir zaman çizelgesine sahip olan Samsung ise, 2025 yılına 2nm, 2027 yılında ise 1,4 nm üretime geçiş yapacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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