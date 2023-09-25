TSMC'de gecikmeler başladı: 2nm'de lider değişiyor

TSMC'de gecikmeler başladı
Bilmeyenler için TSMC, halihazırda iPhone 15 Pro ve 15 Pro'da karşımıza çıkan Apple A17 Pro'da en yeni 3nm fabrikasyon sürecine yer veriyor. Ancak bundan çok daha önce, 2nm'nin ayak seslerini duymaya başladık. Öyle ki dev üreticinin, halihazırda kullanılan FinFET transistörlerden daha iyi performans ve verimlilik hedefiyle Gate-all-around (GAA) teknolojisine geçiş yapacağı belirtilmişti. Ancak bu geçiş, öngörülenden çok daha uzun sürebilir.
Yeni iddialar doğrulandığı taktirde, Samsung Foundry, Intel ve TSMC arasında yaşanan rekabetin daha da kızışacağını söyleyebiliriz. Niketim Intel, gelecek yıl Power Via teknolojisini duyurmayı ve 2025 yılında 18A (1,8nm) sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Benzer bir zaman çizelgesine sahip olan Samsung ise, 2025 yılına 2nm, 2027 yılında ise 1,4 nm üretime geçiş yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.