TSMC, ilk Avrupa tesisi için 11 milyar dolar harcayacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC, üretim hacmini genişletmek içinçalışmalarını sürdürüyor. Digitimes'ta yer alan yeni raporlara göre ABD pazarının ardından gözünü Avrupa'ya çeviren yarı iletken devi, 11 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi için Almanya ile görüşmelere başladı.

Avrupa'daki kurulacak ilk tesis için çalışmalar başladı

Bildirilenlere göre Almanya'da kurulması planlanan yeni tesis, 28 nm üretim düğümünü temel alacak ve TSMC'nin Avrupa'daki ilk tesislerden biri olacak. Bununla birlikte dev üreticinin, Robert Bosch ve otomotiv tedarikçileri ile görüşmelere başladığı bildiriliyor.

Bilmeyenler için Avrupa Birliği, küresel tedarik zinciri sorunlarını takiben, Avrupa çip üretimini artırmak ve ABD ve Asyalı çip üreticilerine bağımlılığı azaltmak amacıyla 43 milyar eoruluk bir Çip Yasası üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda kurulacak yeni tesis, devlet sübvansiyonları, NXP, Bosch ve Infineon gibi ortaklar ile 11 milyar doları aşan bir yatırımla sonuçlanacak.

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Raporda yer alan detaylara göre TSMC, yeni kurulacak tesis ile birlikte otomotiv sektörüne odaklanmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere günümüzde Qualcomm, Nvidia ve MediaTek gibi birçok üretici bu alanda yeni yatırımlarını duyurmaya başladı. Dolayısıyla TSMC'den gelen kararın şaşırtıcı olmadığını belirtelim.

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