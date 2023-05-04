TSMC, ilk Avrupa tesisi için 11 milyar dolar harcayacak

Avrupa'daki kurulacak ilk tesis için çalışmalar başladı
Bildirilenlere göre Almanya'da kurulması planlanan yeni tesis, 28 nm üretim düğümünü temel alacak ve TSMC'nin Avrupa'daki ilk tesislerden biri olacak. Bununla birlikte dev üreticinin, Robert Bosch ve otomotiv tedarikçileri ile görüşmelere başladığı bildiriliyor.
Bilmeyenler için Avrupa Birliği, küresel tedarik zinciri sorunlarını takiben, Avrupa çip üretimini artırmak ve ABD ve Asyalı çip üreticilerine bağımlılığı azaltmak amacıyla 43 milyar eoruluk bir Çip Yasası üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda kurulacak yeni tesis, devlet sübvansiyonları, NXP, Bosch ve Infineon gibi ortaklar ile 11 milyar doları aşan bir yatırımla sonuçlanacak.
Raporda yer alan detaylara göre TSMC, yeni kurulacak tesis ile birlikte otomotiv sektörüne odaklanmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere günümüzde Qualcomm, Nvidia ve MediaTek gibi birçok üretici bu alanda yeni yatırımlarını duyurmaya başladı. Dolayısıyla TSMC'den gelen kararın şaşırtıcı olmadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah