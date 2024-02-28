TSMC’nin kurucusuna göre AI çipleri için 10 yeni tesisin kurulması isteniyor

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka uygulamalarında kullanılan AI donanımlarına olan talep bitmek bilmiyor. Nvidia’nın bu talebi karşılayamadığı da bir gerçek. Öte yandan OpenAI ve Meta gibi şirketler bu tür AI çiplerine aylar öncesine göre şimdi daha da çok ihtiyaç duyuyor. Talep o kadar yüksek durumda ki Microsoft, Amazon ve Meta gibi devler kendi silikonlarını üretmeyi planlıyor. Yeni gelen bir habere göre ise TSMC'nin kurucusu ve endüstri ikonu Morris Chang, müşterilerin yapay zeka işlemcileri için 10 yeni fabrika kurmak üzere kendisine başvurduğunu söylüyor.

“10 yeni yapay zeka fabrikası”

Donanım endüstrisinde arzın talebi karşılayamadığını bugüne kadar defalarca gördük ancak hiçbiri yapay zeka çipleri kadar büyük taleple karşılaşmadı. Artık TSMC gibi firmaların müşterileri on binlerce yonga plakasından değil doğrudan fabrikalardan bahsediyor. Morris Chang, Japonya'daki bir konferansta müşterilerin kendisine ‘Şu kadar fabrikaya ihtiyacımız var. Üç fabrikaya, beş fabrikaya, 10 fabrikaya ihtiyacımız var’ dediklerini söylüyor.

Öte yandan TSMC, ayda yaklaşık 100 bin plaka kapasitesine sahip yarı iletken tesisleri inşa eden dünyadaki sayılı şirketlerden birisi. Ancak modern bir tesisin kurulması son derece pahalı. Aktarılanlara göre maliyetler 20 milyar doları aşabiliyor. Bu arada, TSMC'nin 2024 sermaye bütçesi 28 milyar ila 32 milyar dolar arasında. Yani TSMC istese bile her yıl sadece bir tesis inşa edebilir. Kaba bir hesapla 10 yeni fabrikanın inşası için minimum 200 milyar dolardan fazla gerekiyor.

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Elbette bu hesap gerçek maliyetlerin yanında bile yaklaşamıyor. Kaldı ki AI ve HPC için gelişmiş işlemciler ve yongalar isteyen müşteriler genellikle bunların mevcut son üretim teknolojisine dayanmasını istiyor. Dolayısıyla istenen AI çipleri birkaç yıl boyunca üretildikten sonra yeni üretim süreçlerine geçiş yapılıyor. Haliyle fabrikayı kurmak da tek başına yeterli değil. Bunu TSMC gibi firmalar da biliyor ve Sam Altman’ın 7 trilyon dolarlık çip planında olduğu gibi 10 yeni fabrika kurmak da hiç olası değil.

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TSMC kurucusu: Müşteriler AI çipleri için 10 yeni tesis istiyor