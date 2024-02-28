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    TSMC’nin kurucusuna göre AI çipleri için 10 yeni tesisin kurulması isteniyor

    TSMC kurucusu Morris Chang, üretken yapay zeka etrafından doymak bilmeyen bir talebin olduğu ve müşterilerin yapay zeka işlemcileri için on yeni fabrika kurmak için kendisine ulaştıklarını söyledi.
    TSMC kurucusu: Müşteriler AI çipleri için 10 yeni tesis istiyor Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka uygulamalarında kullanılan AI donanımlarına olan talep bitmek bilmiyor. Nvidia’nın bu talebi karşılayamadığı da bir gerçek. Öte yandan OpenAI ve Meta gibi şirketler bu tür AI çiplerine aylar öncesine göre şimdi daha da çok ihtiyaç duyuyor. Talep o kadar yüksek durumda ki Microsoft, Amazon ve Meta gibi devler kendi silikonlarını üretmeyi planlıyor. Yeni gelen bir habere göre ise TSMC'nin kurucusu ve endüstri ikonu Morris Chang, müşterilerin yapay zeka işlemcileri için 10 yeni fabrika kurmak üzere kendisine başvurduğunu söylüyor.

    “10 yeni yapay zeka fabrikası”

    Donanım endüstrisinde arzın talebi karşılayamadığını bugüne kadar defalarca gördük ancak hiçbiri yapay zeka çipleri kadar büyük taleple karşılaşmadı. Artık TSMC gibi firmaların müşterileri on binlerce yonga plakasından değil doğrudan fabrikalardan bahsediyor. Morris Chang, Japonya'daki bir konferansta müşterilerin kendisine ‘Şu kadar fabrikaya ihtiyacımız var. Üç fabrikaya, beş fabrikaya, 10 fabrikaya ihtiyacımız var’ dediklerini söylüyor.

    Öte yandan TSMC, ayda yaklaşık 100 bin plaka kapasitesine sahip yarı iletken tesisleri inşa eden dünyadaki sayılı şirketlerden birisi. Ancak modern bir tesisin kurulması son derece pahalı. Aktarılanlara göre maliyetler 20 milyar doları aşabiliyor. Bu arada, TSMC'nin 2024 sermaye bütçesi 28 milyar ila 32 milyar dolar arasında. Yani TSMC istese bile her yıl sadece bir tesis inşa edebilir. Kaba bir hesapla 10 yeni fabrikanın inşası için minimum 200 milyar dolardan fazla gerekiyor.

    Elbette bu hesap gerçek maliyetlerin yanında bile yaklaşamıyor. Kaldı ki AI ve HPC için gelişmiş işlemciler ve yongalar isteyen müşteriler genellikle bunların mevcut son üretim teknolojisine dayanmasını istiyor. Dolayısıyla istenen AI çipleri birkaç yıl boyunca üretildikten sonra yeni üretim süreçlerine geçiş yapılıyor. Haliyle fabrikayı kurmak da tek başına yeterli değil. Bunu TSMC gibi firmalar da biliyor ve Sam Altman’ın 7 trilyon dolarlık çip planında olduğu gibi 10 yeni fabrika kurmak da hiç olası değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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