TSMC’nin kurucusuna göre AI çipleri için 10 yeni tesisin kurulması isteniyor

“10 yeni yapay zeka fabrikası”
Donanım endüstrisinde arzın talebi karşılayamadığını bugüne kadar defalarca gördük ancak hiçbiri yapay zeka çipleri kadar büyük taleple karşılaşmadı. Artık TSMC gibi firmaların müşterileri on binlerce yonga plakasından değil doğrudan fabrikalardan bahsediyor. Morris Chang, Japonya'daki bir konferansta müşterilerin kendisine ‘Şu kadar fabrikaya ihtiyacımız var. Üç fabrikaya, beş fabrikaya, 10 fabrikaya ihtiyacımız var’ dediklerini söylüyor.
Öte yandan TSMC, ayda yaklaşık 100 bin plaka kapasitesine sahip yarı iletken tesisleri inşa eden dünyadaki sayılı şirketlerden birisi. Ancak modern bir tesisin kurulması son derece pahalı. Aktarılanlara göre maliyetler 20 milyar doları aşabiliyor. Bu arada, TSMC'nin 2024 sermaye bütçesi 28 milyar ila 32 milyar dolar arasında. Yani TSMC istese bile her yıl sadece bir tesis inşa edebilir. Kaba bir hesapla 10 yeni fabrikanın inşası için minimum 200 milyar dolardan fazla gerekiyor.
Elbette bu hesap gerçek maliyetlerin yanında bile yaklaşamıyor. Kaldı ki AI ve HPC için gelişmiş işlemciler ve yongalar isteyen müşteriler genellikle bunların mevcut son üretim teknolojisine dayanmasını istiyor. Dolayısıyla istenen AI çipleri birkaç yıl boyunca üretildikten sonra yeni üretim süreçlerine geçiş yapılıyor. Haliyle fabrikayı kurmak da tek başına yeterli değil. Bunu TSMC gibi firmalar da biliyor ve Sam Altman’ın 7 trilyon dolarlık çip planında olduğu gibi 10 yeni fabrika kurmak da hiç olası değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.