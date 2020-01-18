Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC'nin bazı tesislerini ABD'ye taşıması konusunda büyük baskı var

    F-35 gibi önemli askeri projelerin yonga üretimini TSMC firmasına yaptıran ABD, bu döküm tesislerinin kendi sınırları içerisinde güvenli bir şekilde faaliyet göstermesinde ısrarcı.
    4 gün
    1,8b
    1
    11
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TSMC'nin bazı tesislerini ABD'ye taşıması konusunda büyük baskı var
    Tam Boyutta Gör

    Bugün yonga sektöründe tasarım yapan yüzlerce firma mevcut ancak döküm veya üretim dediğimiz kısım söz konusu olduğunda işin rengi değişiyor. BÜyük yatırım ve rekabetçi Ar-Ge çalışmaları gerektirdiği için döküm sektöründe oyuncu sayısı oldukça az.

    Intel ve Samsung kendi tasarımlarını dökebilme yeteneğine sahip. Kapasite olarak da lider durumdalar. Tayvanlı TSMC ise herhangi bir tasarım yapmıyor ancak ileri döküm teknikleri sayesinde tasarım yapan yüzlerce firmanın ilk adresi oluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak

    Askeri tasarımlar endişe uyandırıyor

    Gelir anlamında döküm sektörünün yüzde 50 civarında payına sahip olan TSMC sadece geleneksel yongaların dökümünü yapmıyor. Askeri anlamda yüksek öneme sahip yongaları da döküyor. Örneğin F-35 bilgisayar yongalarını TSMC döküyor. Bu denli birbirine girmiş üretim süreçleri ABD'yi rahatsız ediyor. Elbette Çinli firmaların olması da diğer bir tedirginlik konusu.

    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

    Gelen bilgilere göre ABD yetkilileri TSMC'nin belirli tesislerini ABD sınırları içerisine taşımasına yönelik yoğun baskıları var. Yetkililer kurumsal yonga dökümünün daha güvenli bir şekilde olmasını istiyor.

    TSMC ise bu tarz tesis taşıma taleplerine soğuk bakıyor. Daha önce de Huawei belirli tesisleri kendi yaptırdığı 3 milyar dolarlık üretim merkezine kaydırması için talepte bulunmuştu. Büyük firmalar da döküm konusunda kendi açısından avantaj sağlamak istiyor. Bununla birlikte TSMC'nin her isteyen için başka ülkede üretim tesis kurması üretim entegrasyonunun geleceği açısından büyük riskler içeriyor.

    Önümüzdeki dönemde bu tartışmanın bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği bilinmiyor. ABD'li firmalar TSMC portföyünün neredeyse yüzde 60'ını oluşturuyor ve muhtemel bir boykotta Samsung'un bu boşluğu doldurma fırsatı var.



    https://www.androidheadlines.com/2020/01/us-pressure-tsmc-move-chip-production-national-security.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    fotifoti 4 gün en beğenilen
    Tayvan firmasını neden ülkesine götürmek ister. Madem güvenmiyorsun neden yaptırırsın? Bunun neresi yerli, neresi milli. Tsmc'nin suçu ne?
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    seamewe5 4 gün
    Yerli ve milli intel varken tsmc nedir yahu? 7 olmasin 10nm olsun amerikan mali intel uretsin cipleri.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 4 gün
    Yani neymiş en başta güvenlik miş. şuan güvende değiliz. bize ihtiyaç diye sunulan teknolojik ürünler aslında soğuk savaşın silahları tarafından atılan bir kurşun. bu kurşunlar hepimize isabet etmiş durumda. var mı aramız da yanına telefon almadan markete gidebilen.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 4 gün
    Intel var işte gitsin döktürtsün.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 4 gün
    Ornek ulke Amerika. Kendi topraklarinda uretilmesi ile hem guvenlik hem de kendi vatandasina is istihdamini daha da artirmaktadir.


    Elbette guvenlik en basta ...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 4 gün smart1978
    aynı fikirdeyim. tüm ülkelere örnek olur umarım. Donanım olarak uzak durmak belki zor ama ilk etapta kamuda ve askeri tesislerde yerli yazılım kullanılmalı. Özellikle ABD yazılımlarından kaçınılmalı. bakınız "Zero Days" belgeseli
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    fotifoti 4 gün en beğenilen
    Tayvan firmasını neden ülkesine götürmek ister. Madem güvenmiyorsun neden yaptırırsın? Bunun neresi yerli, neresi milli. Tsmc'nin suçu ne?
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Denorath 4 gün
    Amerika’da işlemci ve baskılı devre üretim tesisi yokmuymuş?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1765 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tsmc, pentagon ve
    4 etiket daha f-35 İşlemci Donanım Ekrem71
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Elon Musk çılgın planını açıkladı: 1 milyon insan Mars'a gidecek 3 gün Airbus’a ait bir jet, pilotun müdahale etmediği ilk kalkışı gerçekleştirdi 3 gün Felçli eller için protez eldiven üretildi 3 gün Valve açıklaması Left 4 Dead 3 umutlarını yok etti 3 gün AMD CEO’su: Büyük Navi bu yıl geliyor 3 gün 2si1 | Yılın oyunları seçildi. Yeni yılda hangi oyunlar geliyor? 4 gün Android 11, Google Pixel 4’te çalışırken yakalandı 4 gün Uygun fiyatlı Honor 8X için Android 10 güncellemesi yayınlandı 4 gün Xiaomi Mi 10'un resmi tanıtım görseli ortaya çıktı 4 gün Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek 4 gün Araştırmacılar, güvercin kanatlara sahip drone yaptılar 4 gün Samsung Galaxy Watch 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir 4 gün Intel’in stok sıkıntısı bu yıl sonuna kadar sürebilir 4 gün Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak 4 gün OnePlus'ın CEO'su katlanabilir telefonlara şu an için sıcak bakmadıklarını açıkladı 4 gün Elektrikli sedan Lucid Air'ın üretim versiyonu Nisan'da tanıtılacak 4 gün 2021’de TCDD’ye rakip özel trenler geliyor 4 gün Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu 4 gün Mojo Vision şirketi kontakt lens üzerine artırılmış gerçeklik ekranı koyuyor 4 gün Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor 4 gün GÖRÜNTÜLENEN TSMC'nin bazı tesislerini ABD'ye taşıması konusunda büyük baskı var Sonraki WiFi bağlantılı RGB ışık şeridi | TP-Link'ten yeni ürünler 4 gün Haftaya ŞOK, A101 ve BİM marketler yine dolu dolu 4 gün Samsung Galaxy A51 elimizde | Orta sınıfa yeni model 4 gün Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı 4 gün Chrome OS, Steam desteğine kavuşacak 4 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi 4 gün Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü verdi 5 gün TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı 5 gün Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı 5 gün SpaceX, bu hafta sonu bir Falcon 9 roketini istemli bir şekilde patlatacak 5 gün Corsair ve Elgato yeni profesyonel klavyesini duyurdu 5 gün Nvidia GeForce RTX 2060 indirime girdi 5 gün Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir 5 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı 5 gün Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza! 5 gün Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü "uyuşturucu" yüzünden değiştirdi 5 gün Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 5 gün Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek 5 gün Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim