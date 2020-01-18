TSMC'nin bazı tesislerini ABD'ye taşıması konusunda büyük baskı var

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Bugün yonga sektöründe tasarım yapan yüzlerce firma mevcut ancak döküm veya üretim dediğimiz kısım söz konusu olduğunda işin rengi değişiyor. BÜyük yatırım ve rekabetçi Ar-Ge çalışmaları gerektirdiği için döküm sektöründe oyuncu sayısı oldukça az.

Intel ve Samsung kendi tasarımlarını dökebilme yeteneğine sahip. Kapasite olarak da lider durumdalar. Tayvanlı TSMC ise herhangi bir tasarım yapmıyor ancak ileri döküm teknikleri sayesinde tasarım yapan yüzlerce firmanın ilk adresi oluyor.

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Askeri tasarımlar endişe uyandırıyor

Gelir anlamında döküm sektörünün yüzde 50 civarında payına sahip olan TSMC sadece geleneksel yongaların dökümünü yapmıyor. Askeri anlamda yüksek öneme sahip yongaları da döküyor. Örneğin F-35 bilgisayar yongalarını TSMC döküyor. Bu denli birbirine girmiş üretim süreçleri ABD'yi rahatsız ediyor. Elbette Çinli firmaların olması da diğer bir tedirginlik konusu.

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Gelen bilgilere göre ABD yetkilileri TSMC'nin belirli tesislerini ABD sınırları içerisine taşımasına yönelik yoğun baskıları var. Yetkililer kurumsal yonga dökümünün daha güvenli bir şekilde olmasını istiyor.

TSMC ise bu tarz tesis taşıma taleplerine soğuk bakıyor. Daha önce de Huawei belirli tesisleri kendi yaptırdığı 3 milyar dolarlık üretim merkezine kaydırması için talepte bulunmuştu. Büyük firmalar da döküm konusunda kendi açısından avantaj sağlamak istiyor. Bununla birlikte TSMC'nin her isteyen için başka ülkede üretim tesis kurması üretim entegrasyonunun geleceği açısından büyük riskler içeriyor.

Önümüzdeki dönemde bu tartışmanın bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği bilinmiyor. ABD'li firmalar TSMC portföyünün neredeyse yüzde 60'ını oluşturuyor ve muhtemel bir boykotta Samsung'un bu boşluğu doldurma fırsatı var.

https://www.androidheadlines.com/2020/01/us-pressure-tsmc-move-chip-production-national-security.html

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