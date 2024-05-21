TSMC'nin EUV makineleri Çin'in saldırısına karşı uzaktan iptal edilebilecek

"Çin TSMC'yi ele geçirse bile üretim yapabilmesi kolay değil"
Geçen yıl ABD Kongre Üyesi Seth Moulton, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde ABD'nin TSMC tesislerini bombalayabileceğini öne sürmiştü. Ancak Tayvan hükümeti, şirketi ABD de dahil olmak üzere herhangi bir saldırıya karşı savunacağını söyledi. Tayvan Güvenlik Bürosu, üst düzey çiplerin üretilmesinin fabrikalardan daha fazlasını gerektirdiğinden TSMC'nin tesislerini yok etmenin gereksiz bir hareket olacağını söyledi.
Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu genel müdürü Chen Ming-tong Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "TSMC'nin üst düzey çipler üretmeden önce küresel unsurları entegre etmesi gerekiyor. ASML'nin litografi cihazları gibi ekipmanlar olmadan, herhangi bir temel bileşen olmadan TSMC'nin üretimine devam etmesi mümkün değil." sözlerini sarfetti.
Bununla birlikte, jeopolitik konular genellikle ticari anlayışın ötesine geçebiliyor. Dolayısıyla Çin, Tayvan ve ABD'den bu gelişmiş dökümhaneleri ele geçirmenin nafile bir çaba olduğunu bilse bile, en büyük rakibini en son çiplerden mahrum bırakmak için askeri bir operasyon yapma motivasyonuna sahip olabilir. Böyle bir durumda, TSMC'nin üretiminin durması ABD ekonomisi için yıkıcı olabilir.
Bu tehdit nedeniyle, son teknoloji 2nm çipler üretebilecek araçların tek tedarikçisi olan TSMC ve ASML, EUV makinelerini uzaktan devre dışı bırakacak bir 'sonlandırma anahtarı' ekledi. Bloomberg'e göre bu anahtar, ABD'nin Tayvan'da çıkacak bir savaşta çip üretim yeteneklerinin Çin'e geçeceği korkusunu gidermek için eklendi.
ABD, özellikle yarı iletken endüstrisinde Çin'in teknolojik ilerlemesini durdurmak için yopun çaba sarfediyor. Bu amaçla birçok Çinli teknoloji şirketi kara listeye alındı. ABD ayrıca, CHIPS Yasası ile TSMC ve Intel gibi çip üreticilerine destek vererek çip üretimini ülkeye çekmeye çalışıyor.
Bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkenin teknolojik gelişimini sürdürebileceği konusunda hâlâ kararlı. Her ne kadar Çin, son teknoloji işlemciler konusunda hâlâ geride olsa da, hükümeti desteğiyle çip endüstrisini geliştirmek için yoğun çaba sarfediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.