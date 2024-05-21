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    TSMC'nin EUV makineleri Çin'in saldırısına karşı uzaktan iptal edilebilecek

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan TSMC'nin, Çin'in Tayvan'a saldırısı durumunda EUV makinelerine erişmemesi için uzaktan "sonlandırma anahtarı" eklediği belirtiliyor.
    TSMC'nin EUV makineleri Çin'in saldırısında uzaktan kapatılacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Tayvanlı TSMC, Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi bir çok teknoloji şirketine son teknoloji çipleri sağlayarak kritik bir rol üstleniyor. Bununla birlikte, Çin'in Tayvan'ı kendi toprağı olarak görmesi ve dolayısıyla Tayvan'a saldırma olasılığı TSMC'yi daha da kritik bir hale getiriyor. Tayvan'a askeri destekte bulunan ABD, olası bir Çin saldırısına karşı TSMC'nin çip üretimi konusundaki bilgi birikiminin Çin'e geçmesini istemiyor. Bu nedenle, TSMC'nin elinde bulunan ASML tarafından üretilen EUV makinelerine güvenlik amacıyla uzaktan sonlandırma anahtarının takıldığı rapor ediliyor.

    "Çin TSMC'yi ele geçirse bile üretim yapabilmesi kolay değil"

    Geçen yıl ABD Kongre Üyesi Seth Moulton, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde ABD'nin TSMC tesislerini bombalayabileceğini öne sürmiştü. Ancak Tayvan hükümeti, şirketi ABD de dahil olmak üzere herhangi bir  saldırıya karşı savunacağını söyledi. Tayvan Güvenlik Bürosu, üst düzey çiplerin üretilmesinin fabrikalardan daha fazlasını gerektirdiğinden TSMC'nin tesislerini yok etmenin gereksiz bir hareket olacağını söyledi.

    Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu genel müdürü Chen Ming-tong Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "TSMC'nin üst düzey çipler üretmeden önce küresel unsurları entegre etmesi gerekiyor. ASML'nin litografi cihazları gibi ekipmanlar olmadan, herhangi bir temel bileşen olmadan TSMC'nin üretimine devam etmesi mümkün değil." sözlerini sarfetti.

    Bununla birlikte, jeopolitik konular genellikle ticari anlayışın ötesine geçebiliyor. Dolayısıyla Çin, Tayvan ve ABD'den bu gelişmiş dökümhaneleri ele geçirmenin nafile bir çaba olduğunu bilse bile, en büyük rakibini en son çiplerden mahrum bırakmak için askeri bir operasyon yapma motivasyonuna sahip olabilir. Böyle bir durumda, TSMC'nin üretiminin durması ABD ekonomisi için yıkıcı olabilir.

    Bu tehdit nedeniyle, son teknoloji 2nm çipler üretebilecek araçların tek tedarikçisi olan TSMC ve ASML, EUV makinelerini uzaktan devre dışı bırakacak bir 'sonlandırma anahtarı' ekledi. Bloomberg'e göre bu anahtar, ABD'nin Tayvan'da çıkacak bir savaşta çip üretim yeteneklerinin Çin'e geçeceği korkusunu gidermek için eklendi.

    ABD, özellikle yarı iletken endüstrisinde Çin'in teknolojik ilerlemesini durdurmak için yopun çaba sarfediyor. Bu amaçla birçok Çinli teknoloji şirketi kara listeye alındı. ABD ayrıca, CHIPS Yasası ile TSMC ve Intel gibi çip üreticilerine destek vererek çip üretimini ülkeye çekmeye çalışıyor. 

    Bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkenin teknolojik gelişimini sürdürebileceği konusunda hâlâ kararlı. Her ne kadar Çin, son teknoloji işlemciler konusunda hâlâ geride olsa da, hükümeti desteğiyle çip endüstrisini geliştirmek için yoğun çaba sarfediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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