TSMC'nin EUV makineleri Çin'in saldırısına karşı uzaktan iptal edilebilecek

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Tayvanlı TSMC, Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi bir çok teknoloji şirketine son teknoloji çipleri sağlayarak kritik bir rol üstleniyor. Bununla birlikte, Çin'in Tayvan'ı kendi toprağı olarak görmesi ve dolayısıyla Tayvan'a saldırma olasılığı TSMC'yi daha da kritik bir hale getiriyor. Tayvan'a askeri destekte bulunan ABD, olası bir Çin saldırısına karşı TSMC'nin çip üretimi konusundaki bilgi birikiminin Çin'e geçmesini istemiyor. Bu nedenle, TSMC'nin elinde bulunan ASML tarafından üretilen EUV makinelerine güvenlik amacıyla uzaktan sonlandırma anahtarının takıldığı rapor ediliyor.

"Çin TSMC'yi ele geçirse bile üretim yapabilmesi kolay değil"

Geçen yıl ABD Kongre Üyesi Seth Moulton, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde ABD'nin TSMC tesislerini bombalayabileceğini öne sürmiştü. Ancak Tayvan hükümeti, şirketi ABD de dahil olmak üzere herhangi bir saldırıya karşı savunacağını söyledi. Tayvan Güvenlik Bürosu, üst düzey çiplerin üretilmesinin fabrikalardan daha fazlasını gerektirdiğinden TSMC'nin tesislerini yok etmenin gereksiz bir hareket olacağını söyledi.

Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu genel müdürü Chen Ming-tong Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "TSMC'nin üst düzey çipler üretmeden önce küresel unsurları entegre etmesi gerekiyor. ASML'nin litografi cihazları gibi ekipmanlar olmadan, herhangi bir temel bileşen olmadan TSMC'nin üretimine devam etmesi mümkün değil." sözlerini sarfetti.

Bununla birlikte, jeopolitik konular genellikle ticari anlayışın ötesine geçebiliyor. Dolayısıyla Çin, Tayvan ve ABD'den bu gelişmiş dökümhaneleri ele geçirmenin nafile bir çaba olduğunu bilse bile, en büyük rakibini en son çiplerden mahrum bırakmak için askeri bir operasyon yapma motivasyonuna sahip olabilir. Böyle bir durumda, TSMC'nin üretiminin durması ABD ekonomisi için yıkıcı olabilir.

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Bu tehdit nedeniyle, son teknoloji 2nm çipler üretebilecek araçların tek tedarikçisi olan TSMC ve ASML, EUV makinelerini uzaktan devre dışı bırakacak bir 'sonlandırma anahtarı' ekledi. Bloomberg'e göre bu anahtar, ABD'nin Tayvan'da çıkacak bir savaşta çip üretim yeteneklerinin Çin'e geçeceği korkusunu gidermek için eklendi.

ABD, özellikle yarı iletken endüstrisinde Çin'in teknolojik ilerlemesini durdurmak için yopun çaba sarfediyor. Bu amaçla birçok Çinli teknoloji şirketi kara listeye alındı. ABD ayrıca, CHIPS Yasası ile TSMC ve Intel gibi çip üreticilerine destek vererek çip üretimini ülkeye çekmeye çalışıyor.

Bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkenin teknolojik gelişimini sürdürebileceği konusunda hâlâ kararlı. Her ne kadar Çin, son teknoloji işlemciler konusunda hâlâ geride olsa da, hükümeti desteğiyle çip endüstrisini geliştirmek için yoğun çaba sarfediyor.

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TSMC'nin EUV makineleri Çin'in saldırısında uzaktan kapatılacak