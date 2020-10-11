TSMC ve Huawei yeniden çalışabilecek ancak kötü bir ayrıntı var

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ABD’nin Çin lehine casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla geçen yıl Huawei’yi kara listeye alması teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüştü. Sadece Huawei değil teknoloji sektörü de bundan olumsuz etkileneceği için firmalar lisans alma derdine düştü.

TSMC lisansı aldı ancak...

ABD Ticaret Departmanı; ABD’li firmaların Huawei ile iş birliği yapmasını onaya bağlamıştı. Sonrasında belirli oranda ABD ekipmanı barındıran tüm yabancı firmaların da Huawei ile iş birliği izne bağlanmıştı.

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TSMC’den tutun Samsung, Intel, AMD, Google gibi pek çok firma Huawei ile ilişkilerini kesti. Bununla birlikte telekom sektörünün lideri ve akıllı telefon pazarının ikincisi Huawei ile ilişkileri kesmek pek çok firmaya pahalıya patladı. Bu bakımdan bir şekilde ABD’den onay alma çalışmaları başladı.

Huawei hali hazırda Kirin 9000 işlemcisini 5nm sürecinde üretiyor. Yeni yasaklar duyurulunca TSMC’ye 15 milyon Kirin 9000 siparişi verdi ancak sadece 8.8 milyon adedi yetiştirilebildi. Bu da Huawei’nin elinde 6 aylık bir stok kalmasını sağladı. Bundan sonra firma amiral gemisi Kirin yonga seti üretemeyeceğini açıklamıştı. Bununla birlikte bir kapı açıldı.

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TSMC yeniden Huawei ile ilişkilerine başlayabilmek için ABD’ye onay başvurusu yaptı. ABD Ticaret Komisyonu başvuruyu kabul etti ancak bir şartla. Huawei’nin olgunlaşmış üretim süreçlerinden yararlanabileceği ancak yeni süreçlerden yararlanamayacağı karara bağlandı.

Olgunlaşmış süreçten ne kastedildiği tam olarak bilinmiyor ancak TSMC’nin 14nm ve eski süreçlerinin yasağa takılmayacak oranda ABD teknolojisi barındırdığı biliniyor. Bazı kaynaklar ise 28nm ve daha eski süreçler olabileceğini belirtiyor. Yani her halükarda Kirin yonga setleri için oldukça eski süreçlere izin alınabildi.

Huawei’nin bu durumda çok avantaj elde edemediği görülüyor. Yani 2021 yılının ikinci yarısından itibaren firmayı büyük bir sıkıntı bekliyor. Diğer taraftan Intel ve AMD’nin de Huawei ile ticaret için onay aldığı belirtiliyor. Yani bilgisayar tarafında Huawei biraz daha rahatlayacak.

https://www.phonearena.com/news/tsmc-gets-license-allowing-it-to-ship-to-huawei_id127714

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