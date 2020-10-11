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    TSMC ve Huawei yeniden çalışabilecek ancak kötü bir ayrıntı var

    TSMC eski ortağı için ABD’den ticari faaliyet onayı aldı ancak sadece olgunlaşmış süreçler söz konusu. Bu da 14nm veya daha eski üretim süreçleri anlamına geliyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC ve Huawei yeniden çalışabilecek ancak kötü bir ayrıntı var
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    ABD’nin Çin lehine casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla geçen yıl Huawei’yi kara listeye alması teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüştü. Sadece Huawei değil teknoloji sektörü de bundan olumsuz etkileneceği için firmalar lisans alma derdine düştü.

    TSMC lisansı aldı ancak...

    ABD Ticaret Departmanı; ABD’li firmaların Huawei ile iş birliği yapmasını onaya bağlamıştı. Sonrasında belirli oranda ABD ekipmanı barındıran tüm yabancı firmaların da Huawei ile iş birliği izne bağlanmıştı.

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    TSMC’den tutun Samsung, Intel, AMD, Google gibi pek çok firma Huawei ile ilişkilerini kesti. Bununla birlikte telekom sektörünün lideri ve akıllı telefon pazarının ikincisi Huawei ile ilişkileri kesmek pek çok firmaya pahalıya patladı. Bu bakımdan bir şekilde ABD’den onay alma çalışmaları başladı.

    Huawei hali hazırda Kirin 9000 işlemcisini 5nm sürecinde üretiyor. Yeni yasaklar duyurulunca TSMC’ye 15 milyon Kirin 9000 siparişi verdi ancak sadece 8.8 milyon adedi yetiştirilebildi. Bu da Huawei’nin elinde 6 aylık bir stok kalmasını sağladı. Bundan sonra firma amiral gemisi Kirin yonga seti üretemeyeceğini açıklamıştı. Bununla birlikte bir kapı açıldı.

    TSMC ve Huawei yeniden çalışabilecek ancak kötü bir ayrıntı var
    Tam Boyutta Gör

    TSMC yeniden Huawei ile ilişkilerine başlayabilmek için ABD’ye onay başvurusu yaptı. ABD Ticaret Komisyonu başvuruyu kabul etti ancak bir şartla. Huawei’nin olgunlaşmış üretim süreçlerinden yararlanabileceği ancak yeni süreçlerden yararlanamayacağı karara bağlandı.

    Olgunlaşmış süreçten ne kastedildiği tam olarak bilinmiyor ancak TSMC’nin 14nm ve eski süreçlerinin yasağa takılmayacak oranda ABD teknolojisi barındırdığı biliniyor. Bazı kaynaklar ise 28nm ve daha eski süreçler olabileceğini belirtiyor. Yani her halükarda Kirin yonga setleri için oldukça eski süreçlere izin alınabildi.

    Huawei’nin bu durumda çok avantaj elde edemediği görülüyor. Yani 2021 yılının ikinci yarısından itibaren firmayı büyük bir sıkıntı bekliyor. Diğer taraftan Intel ve AMD’nin de Huawei ile ticaret için onay aldığı belirtiliyor. Yani bilgisayar tarafında Huawei biraz daha rahatlayacak.



    https://www.phonearena.com/news/tsmc-gets-license-allowing-it-to-ship-to-huawei_id127714 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 hf. en beğenilen
    Abd öldürmezse kötürüm ediyor. Gerçi 14nm pek eski sayılmaz intel söz konusu olduğunda hala 14nm masaüstü işlemciler kullanılıyor
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    SeniorGrandMaster 1 hf.
    Alma huawei nin ahını, çıkar aheste aheste...
    Yanıtla +3
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Bakalım kalitesiz RYYB sensörleri ve kalitesiz BOE yapımı OLED ile 1000 avro çeken Huawei 14 nm işlemci ile yine 1000 avro isteyebilecek mi göreceğiz.
    Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi)
    Dünya 5 nm’ye , Huawei 14 nm’ye yazık valla ölmesin ama sürünsün mantığı.
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    fhrstw 1 hf. en beğenilen
    Abd öldürmezse kötürüm ediyor. Gerçi 14nm pek eski sayılmaz intel söz konusu olduğunda hala 14nm masaüstü işlemciler kullanılıyor
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 1 hf.
    Çöp işlemcileri kullanabilirsin demişler kısaca. Casper ayarında telefonlar geliyor Huawei'den anlayacağınız
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    Elektrikliarabasever 1 hf.
    LOL
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