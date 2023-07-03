TSMC, ciddi performans artışı sağlayacak yeni nesil üretim tekniklerini detaylandırdı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, mevcut endüstrideki pazarın yüzde 60’ına hâkim konumda. Firma bu gücünü kaybetmemek için yeni yatırımlarını ve geliştirmelerini de hız kesmeden sürdürüyor. Bu bağlamda TSMC, kısa bir süre önce Japonya'da düzenlediği konferansta N3E işlem sürecinin performansından ve yeni nesil N2 sürecinden bahsetti.

TSMC'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Zhang, 2022 mali yılında yatırım tutarının 5,4 milyar dolara ulaştığın belirtirken hızlı bir büyüme içerisinde olduklarını vurguladı. Finansal başarının yanında TSMC’nin üretim teknolojileri konferansın merkezine konumlandı. Firmanın N5P, N4 ve N4P süreçlerinin yanı sıra, yeni N4X (5nm) sürecinin ilk nesil N5’e (5nm) göre yüzde 14 performans artışı ve yüzde 6 daha yüksek çip yoğunluğu sunduğunu aktarıldı.

TSMC, 3nm tekniklerini detaylandırdı

Tam Boyutta Gör 3nm'ye gelindiğinde, TSMC 2022'nin başından beri seri üretime başlandığını yineledi. Bununla birlikte, güncellenmiş N3E süreci teknik sertifikasyona ulaştı ve 2023'ün ikinci yarısında ticari olarak satışa sunulacak. Ayrıca, 3nm ailesindeki gelişmiş versiyonlardan biri olan N3P süreci, 2024 yılına kadar üretime girecek ve N3E'ye göre yüzde 5 daha iyi performans, yüzde 5-10 daha düşük güç tüketimi ve 1,04 kat daha yüksek çip yoğunluğu getirecek. Otomotiv endüstrisinin yüksek talebi nedeniyle TSMC, N3 sürecini temel alan ancak otonom sürüş gibi uygulamalar için modifiye edilmiş bir N3AE süreci de tanıtacak. Bu teknikle üretilen yongalar şirketlere test ürünü olarak sunulacak.

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Son olarak, şirket devam etmekte olan ve 2025 yılına kadar üretime geçmesi beklenen 2nm sürecinden bahsetti. TSMC, esas olarak performans verimliliğindeki fark nedeniyle FinFET transistörlerinden vazgeçerek nanosheet teknolojisine geçecek. Firma, 2nm yongaların aynı güç tüketiminde yüzde 10-15 daha yüksek performans ve aynı hızlarda yüzde 25-30 gibi iddialı düşük güç tüketimi sağlayacağını iddia ediyor. TSMC’nin 2nm yongalarının tıpkı 3nm’de olduğu gibi ilk olarak Apple tarafından kullanılması bekleniyor.

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TSMC, yeni nesil üretim tekniklerini detaylandırdı