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    İHA'lar için yeni yerli mühimmat KAYI sergilendi

    TÜBİTAK SAGE tarafından İHA'lar için geliştirilen 50 ve 100 kilogram ağırlığındaki Kayı mühimmatı ilk kez vitrine çıktı. Kayı özellikleri haberimizde.             
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    TÜBİTAK SAGE KAYI tanıtıldı: KAYI özellikleri neler? Tam Boyutta Gör

    TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yeni mühimmat KAYI, ilk kez SAHA EXPO fuarında sergilendi. Kayı, at-unut sınıfında yer alan bir hava-yer mühimmatı olarak karşımıza çıkıyor.

    Kayı Güdümlü Minyatür Mühimmat Ailesi'nin tasarımında kullanılan alt bileşenlerin tamamı yerli ve milli olarak geliştirildi. Değişen operasyon konseptlerine yönelik Kayı mühimmatları, anti personel, zırh delici/nüfuz edici veya termobarik etkili harp başlıklarıyla kullanılabilecek şekilde modüler olarak geliştirildi.

    TÜBİTAK SAGE KAYI tanıtıldı: KAYI özellikleri neler? Tam Boyutta Gör

    25 kilometre menzil

    Kayı silah sistemi, Kayı mühimmat ailesi için özel olarak tasarlanmış Modüler Çoklu Salan Sistemi ile birlikte çeşitli platformlara hızlı ve esnek entegrasyon kabiliyetine sahip bulunuyor. Silah sistemi içinde yer alan çoklu salana entegre gerçek zamanlı atış kontrol modülü, birden fazla mühimmatla taarruzu destekleyecek şekilde geliştirildi.

    Kayı Güdümlü Minyatür Mühimmat Ailesi üyelerinden Kayı 30, 30 kilogram ağırlığında ve 100 santimetre uzunluğunda; Kayı 50 ise 50 kilogram ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğunda bulunuyor. Menzili 25 kilometreyi bulan Kayı mühimmatları 3 metreden küçük cep değerleriyle görev yapabilecek. Kayı'nın 2023'te üretilmesi planlanıyor.

    Kayı hakkında açıklamalarda bulunan TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, şunları söyledi:

    "İlk İHA mühimmatı olarak Bozok'u yapmıştık ve seri üretimi devam eden bir proje. Farklı ağırlık ve tiplerde mühimmatlara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü farklı, değişik yük taşıma kapasitelerine sahip İHA'larımız da gelişiyor. Dünyaya da çok fazla İHA satmaya başladık, bu da çok önemli. Dolayısıyla İHA'larımızın gittiği her yer mühimmatlar için de önemli bir pazar. Farklı talep ve istekler olabiliyor. Kayı'nın, orta ağırlık sınıfında özellikleriyle bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Farklı versiyonları, 30, 50 kilogramlık versiyonları var. Farklı arayıcı başlıkları olacak. 17 kilogramdan başlayıp, 100 kilograma, Kuzgun'a kadar bir İHA mühimmat ailesi bu şekilde oluşmuş oluyor."

    Kayı'nın yakın zamanda üretimine başlanacağını bildiren Okumuş, şunları kaydetti:

    "Önümüzdeki yıl içinde üretimini başlatabileceğimizi öngörüyoruz. Zaten Türkiye belli bir olgunluk seviyesine ulaştı. Mühimmat geliştirme, kalifiye edip hazır hale getirme eskiye göre çok kolay. Birçok alt bileşen, elektronik kart tasarımları, yazılımlar, arayıcı başlıklar hazır. Bunları artık bir lego gibi bir araya getiriyoruz. Elbette geometri değiştiğinde bazı ayrı aerodinamik analizler yapılıyor ama artık bir mühimmatı geliştirip atışa ve üretime hazır hale getirmenin takvimi çok kısaldı diyebiliriz."

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