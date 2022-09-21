Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı yükseltildi

    Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nde düzenleme yapılarak Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı 30 bin TL'ye yükseltildi.                                         
    Oy Ver

    Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı ne kadar? 2022
    Tam Boyutta Gör

    Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerle ilgili mağduriyet yaşamaları durumunda satıcı veya üreticilerle iletişime geçerek bu mağduriyeti gideremediği durumlarda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabiliyor.

    Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı ne kadar? 2022

    • 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Tüketici Hakem Heyeti başvuruları için parasal sınır 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi.

    Tüketici Hakem Heyeti sayesinde tüketiciler uzun mahkeme süreçlerini beklemeden ve ücretsiz olarak hakkını arayabiliyor. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru için parasal sınır bulunuyor. Bugüne kadar 15.430 TL’ye kadarki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyeti’ne, daha yüksek miktardaki uyuşmazlıklar için mahkemeye başvurmak gerekiyordu. 1 Ekim'de bu sınır 30.000 TL’ye yükselecek.

    iPhone 14 ve Galaxy S22 Ultra için tüketici hakem heyetine başvurulamayacak

    Parasal sınır iki katına çıkmış olsa da güncel amiral gemisi telefonların fiyatı, bu sınırın üzerinde kalmaya devam ediyor. Örneğin iPhone 14, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Huawei Mate Xs 2 gibi telefonların fiyatı 30 bin lira üzerinde olduğu için Tüketici Hakem Heyetİ’ne başvuramayacaksınız. Anlaşmazlıklar durumunda hakkınızı aramak için mahkemeye başvurabilir veya 30.000 TL’nin üzerindeki alacak hakkınızdan ferahat ederek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilirsiniz.

    Daha önce İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurularda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne göre daha düşük parasal sınır uygulanıyordu. Artık bu sınır kalktı. Tüm Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurularda sınır 30.000 TL olacak.

    Belge ve bilgi eksikliği durumunda ret kararı verilemeyecek

    Tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyetleri ret kararı veriyordu. Artık zorunlu bilgi eksikliği durumunda ret kararı verilmeden önce 7 gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutuldu.

    Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir. Daha önce 6 aya kadar ilave süre eklenebiliyordu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 1 gün önce

    lexus çakması

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız