Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı yükseltildi

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Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerle ilgili mağduriyet yaşamaları durumunda satıcı veya üreticilerle iletişime geçerek bu mağduriyeti gideremediği durumlarda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabiliyor.

Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı ne kadar? 2022

1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Tüketici Hakem Heyeti başvuruları için parasal sınır 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Tüketici Hakem Heyeti sayesinde tüketiciler uzun mahkeme süreçlerini beklemeden ve ücretsiz olarak hakkını arayabiliyor. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru için parasal sınır bulunuyor. Bugüne kadar 15.430 TL’ye kadarki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyeti’ne, daha yüksek miktardaki uyuşmazlıklar için mahkemeye başvurmak gerekiyordu. 1 Ekim'de bu sınır 30.000 TL’ye yükselecek.

iPhone 14 ve Galaxy S22 Ultra için tüketici hakem heyetine başvurulamayacak

Parasal sınır iki katına çıkmış olsa da güncel amiral gemisi telefonların fiyatı, bu sınırın üzerinde kalmaya devam ediyor. Örneğin iPhone 14, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Huawei Mate Xs 2 gibi telefonların fiyatı 30 bin lira üzerinde olduğu için Tüketici Hakem Heyetİ’ne başvuramayacaksınız. Anlaşmazlıklar durumunda hakkınızı aramak için mahkemeye başvurabilir veya 30.000 TL’nin üzerindeki alacak hakkınızdan ferahat ederek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilirsiniz.

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Daha önce İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurularda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne göre daha düşük parasal sınır uygulanıyordu. Artık bu sınır kalktı. Tüm Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurularda sınır 30.000 TL olacak.

Belge ve bilgi eksikliği durumunda ret kararı verilemeyecek

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyetleri ret kararı veriyordu. Artık zorunlu bilgi eksikliği durumunda ret kararı verilmeden önce 7 gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutuldu.

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir. Daha önce 6 aya kadar ilave süre eklenebiliyordu.

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Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı ne kadar? 2022