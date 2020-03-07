Tüm Halfbrick karakterleri bu oyunda bir araya geliyor

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Uygulama mağazaları trendinin ilk günlerinden bu yana faaliyet gösteren ve referans olmuş pek çok oyun geliştiren Halfbrick Studios da kendi evrenini kurmaya karar verdi. Battle Racing Stars oyunu tüm Halfbrick karakterlerini bir araya getiriyor.

Battle Racing Stars neler sunuyor?

Battle Racing Stars oyunu 4 kişiye kadar çevrim içi yarışları konu ediniyor. Sonsuz koşu tarzında ilerleyen yarışlarda turbo yapıyor veya aşağı-yukarı sürükleme yaparak sizi yavaşlatacak engellerden kaçınıyorsunuz.

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Zombie T-Rex, Barry, Bilim Adamı, Dan, Mary, Sensei gibi sayısız karakter zaman içerisinde kilidi açılarak hesabınıza ekleniyor. Her karakterin kendine özgü silahları var. Koşu esnasında engelleri veya önünüzdeki rakipleri bunlarla havaya uçuruyorsunuz.

Oyun ağırlıklı olarak çevrim içi ilerliyor. Farklı ülkelerden oyuncularla rastgele bir araya geliyor veya kendi arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Yarışlar diğer oyunlardaki mekanlarda geçiyor. Bazı modlarda UFO gemileri de size saldırıyor. Portal Mania modunda ise portallarla mevcut tüm mekanlar arasında geçiş yapıyorsunuz.

Yarış kazandıkça hediye zarflardan karakterlerinizi seviye atlatan ve yeni ekipmanlar kazandıran kartlar çıkıyor. Ayrıca görevler yaparak ve zaman zaman açılan etkinliklere katılarak da zarf toplayabiliyorsunuz.

Battle Racing Stars - Multiplayer Games Halfbrick Studios Aksiyon Ücretsiz 84M

Battle Racing Stars Halfbrick Oyunlar Ücretsiz 133.6 MB

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