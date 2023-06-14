Uçaklar artık daha çok türbülansa giriyor: Peki ama neden?

Yüzde 55’lik artış
Geophysical Research Letters dergisinde geçen hafta yayınlanan bir çalışmaya göre, şiddetli açık hava türbülansı (CAT) şimdiden daha yaygın hale geldi. Kuzey Atlantik üzerindeki tipik bir uçuş rotasında, 1979 ile 2020 yılları arasında açık hava türbülansında yüzde 55'lik bir artış oldu. Türbülanstaki artış en belirgin şekilde ABD ve Kuzey Atlantik üzerinde görülürken, çalışmada Avrupa, Orta Doğu, Güney Atlantik ve Doğu Pasifik üzerindeki popüler rotalarda da önemli ölçüde daha fazla türbülans tespit edildi.
“Havayolları bunu düşünmeye başlamalı”
Türbülans halihazırda havayolu şirketlerine yaralanmalar, uçuş gecikmeleri, hasarlar ve uçakların yıpranması nedeniyle yılda yüz milyonlarca dolara mal oluyor. Türbülansta geçirilen her ekstra uçuş dakikasının bu riskleri arttırdığı da söyleniyor.
Tespiti zor
Fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonları Dünya atmosferinin en alt katmanı olan troposferi ısıttıkça jet rüzgârları daha kaotik hale geliyor. Belirtilenlere göre troposfer ile stratosfer arasındaki sıcaklık farkının artmasından kaynaklanan bu kaosun açık hava türbülansındaki artışı tetiklediği düşünülüyor.
Kırk yıllık veriler üzerinde yürütülen çalışmada küresel ısınmanın her santigrat derecesi için her mevsim CAT'de ortalama yüzde 9 ila 14 arasında bir artış olduğu tespit edildi. Sanayi devriminden bu yana dünya halihazırda bir santigrat dereceden fazla ısındı. Tipik olarak türbülansın daha az olduğu yoğun seyahat mevsimleri olan yazların, tarihsel olarak türbülansın en fazla olduğu mevsimler olan kışlardan daha büyük bir artış görmesi bekleniyor. Williams, artışın olduğunu bilmesine rağmen "Bunun olduğunu biliyorduk, ancak yüzde 55'lik bir artış görmek şok edici” ifadelerini kullandı.Kaynakça https://www.theverge.com/23758593/flight-turbulence-climate-change-research-planes-airlines https://news.agu.org/press-release/hazardous-clear-air-turbulence-up-55-from-1979-study-shows/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi