Türk araştırmacılardan tarihi başarı: Güneş pili verimliliğinde dünya rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör Halihazırda kristal silikon güneş pilleri, yüzde 20-22 civarındaki modül verimlilikleriyle küresel fotovoltaik pazarına ve dolayısıyla güneş panellerinde hakim konumda. Ancak bu enerji dönüşüm oranı farklı malzeme ve araştırmalar ile artırılmaya çalışılıyor. Bu doğrultudaki yeni rekor KAUST ekipleri tarafından geliştirilen yeni 'tandem' güneş pili ile kırıldı.

Güneş panellerinde yeni verimlilik rekoru kırıldı

Tandem' güneş pilleri, silikon ve perovskit alt hücreleri birleştirerek geliştirildi, bu da onları oldukça verimli ve yaygın olarak kullanılan kristal güneş pillerinden potansiyel olarak üstün kılıyor. Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) bünyesinde bulunan KAUST Solar Center'ın KAUST Fotovoltaik Laboratuvarı'ndaki (KPV-Lab) araştırmacılar, önceki yüzde 32,5 verimlilik rekorunu kıran yeni bir perovskit/silikon tandem güneş pili üretti. Üretilen yeni güneş pilinin verimlilik dönüşüm oranı ise yüzde 33,2 olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Malzeme bilimi ve mühendisliği profesörü ve KAUST Solar Center'ın müdür yardımcısı Dr. Stefaan De Wolf liderliğindeki ekibin önde gelen isimleri arasında optik spektroskopi ve hücre kusurlarının analizi ve görselleştirilmesi konusunda uzman Dr. Esma Uğur, ultra verimli tandem güneş pillerinin ölçeklenebilirliği ve kararlılığı konusunda uzman Dr. Erkan Aydın yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre geliştirilen güneş pili, ESTI tarafından gerekli onayı alarak NREL’in verimlilik tablosunun zirvesine yerleşti. Üretilen yeni güneş pili, silikon ve perovskit hücrelerini birleştiriyor. Perovskit, mavi ışığı en iyi şekilde emerken silikon ise kırmızı ışığı emiyor. Bu malzemelerin kombinasyonu, güneş ışığının yakalanmasını ve elektriğe dönüştürülmesini geleneksel çözümlere göre daha verimli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Geliştirilen ürünün önümüzdeki yıllarda güneş enerjisi teknolojisi pazarına hakim olması bekleniyor. Bültene göre, tandem perovskite/silikon teknolojilerinin önümüzdeki on yılda (2032'ye kadar) küresel ölçekte fotovoltaik pazar payı içerisindeki hacminin 10 milyar Dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Ekip şu anda 240 santimetrekareyi aşan alanlara sahip endüstriyel ölçekte perovskit/silikon tandem hücreler üretmek çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı: İşte detaylar 1 gün önce eklendi

Öte yandan güneş enerjisinin verimliliğinin artırılması acil bir ihtiyaç olarak görülüyor. Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, temiz enerji çözümlerinin uygulanması ve fosil yakıt endüstrilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının sınırlandırılması iklim krizi için kritik öneme sahip. Yenilenebilir enerjide en büyük potansiyele sahip güneş enerjisinin ve güneş panellerinin an itibariyle ve gelecekte temiz enerji için ana kaynaklardan biri olması için tüm ülkeler büyük bir yarışın içerisinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Türk araştırmacılar güneş pili verimliliğinde dünya rekoru kırdı