Türk araştırmacılardan tarihi başarı: Güneş pili verimliliğinde dünya rekoru kırıldı

Güneş panellerinde yeni verimlilik rekoru kırıldı
Tandem' güneş pilleri, silikon ve perovskit alt hücreleri birleştirerek geliştirildi, bu da onları oldukça verimli ve yaygın olarak kullanılan kristal güneş pillerinden potansiyel olarak üstün kılıyor. Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) bünyesinde bulunan KAUST Solar Center'ın KAUST Fotovoltaik Laboratuvarı'ndaki (KPV-Lab) araştırmacılar, önceki yüzde 32,5 verimlilik rekorunu kıran yeni bir perovskit/silikon tandem güneş pili üretti. Üretilen yeni güneş pilinin verimlilik dönüşüm oranı ise yüzde 33,2 olarak açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre geliştirilen güneş pili, ESTI tarafından gerekli onayı alarak NREL’in verimlilik tablosunun zirvesine yerleşti. Üretilen yeni güneş pili, silikon ve perovskit hücrelerini birleştiriyor. Perovskit, mavi ışığı en iyi şekilde emerken silikon ise kırmızı ışığı emiyor. Bu malzemelerin kombinasyonu, güneş ışığının yakalanmasını ve elektriğe dönüştürülmesini geleneksel çözümlere göre daha verimli bir şekilde gerçekleştiriyor.
Öte yandan güneş enerjisinin verimliliğinin artırılması acil bir ihtiyaç olarak görülüyor. Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, temiz enerji çözümlerinin uygulanması ve fosil yakıt endüstrilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının sınırlandırılması iklim krizi için kritik öneme sahip. Yenilenebilir enerjide en büyük potansiyele sahip güneş enerjisinin ve güneş panellerinin an itibariyle ve gelecekte temiz enerji için ana kaynaklardan biri olması için tüm ülkeler büyük bir yarışın içerisinde.Kaynakça https://www.kaust.edu.sa/news/kaust-team-sets-world-record-for-tandem-solar-cell-efficiency https://interestingengineering.com/innovation/tandem-solar-cell-record-power-conversion Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)