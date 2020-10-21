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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti

    ASELSAN ve Tübitak SAGE tarafından geliştirilen Minyatür Bomba, Türk Hava Kuvvetlerinin 401'inci Filosu tarafından test edildi. Bomba, hedefini tam on ikiden başarıyla vurdu.
    1 gün
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    7

    Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti
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    Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı, sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Bomba hedefini tam on ikiden vurdu.

    Minyatür Bomba (MB), hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (GPS/INS) güdümlü bir mühimmat. F-16 platformunda her kanatta bir ÇTS taşınarak tek bir sortide 8 farklı hedefin etkisiz hale getirilmesine olanak tanıyan bomba, yerli imkanlar ile geliştiriliyor. ASELSAN ve Tübitak SAGE ortaklığı ile geliştirilen bomba, Milli Muharip Uçak'ta da kullanılacak. 

    Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti
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    DÜNYADA AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP

    Hava kuvvetleri bünyesindeki test filoları, dünyada oldukça az sayıda ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Bu filolar, yurt içinde geliştirilen füze/bomba veya elektronik sistemlerin test edilme görevini üstleniyor ve ürünlerin gelişim sürecindeki en kritik aşama olan test aşamasını gerçekleştiriyor.

    Türk Hava Kuvvetlerinde de 401'inci Filonun üstlendiği bu görev ile Türk savunma sanayii çok daha güçlü bir hal alıyor. Geliştirilen ürünler 401'inci Filo tarafından test ediliyor ve performansı ölçülüyor. Filo bugüne kadar pek çok yerli ürünü test etti. Bunlar arasında SOM Seyir Füzesi, ASELPOD, Göktuğ Hava-Hava Füze ailesi, KGK, NEB ve daha pek çok proje bulunuyor.

    Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti
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    https://twitter.com/tcsavunma/status/1318834972283801601 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    erdem552 (Erdem Aydın) 1 gün en beğenilen
    Bu gelişmeler beni hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor.

    İnşaAllah devamı gelir bu çalışmaların. Savunma konusunda yerliliği ne kadar ilerletirsek o kadar güçlü oluruz.
    Bu gelişmeler beni hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. İnşaAllah devamı gelir bu çalışmaların. Savunma konusunda yerliliği ne kadar ilerletirsek o ...
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    Yanıtla +21
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün
    Yerli bonbamız hayırlı olsun.
    Düşmanları rahatsız etmeye devam.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 gün
    Detayını merak edenler için katalog;

    https://www.aselsan.com.tr/Minyatur_Bomba_4822.pdf
    Yanıtla
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    231407 (Barış Özdemir) 1 gün
    Gerçek ten gurur verici bir haber hayırlı olsun şimdiden
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    DoubleDragon 1 gün
    Bonba gibi bi şey
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    Adı minyatür ama 100 kg ağırlığında aslında, etkisi ise daha yüksek, 100 km'ye kadar menzili var. Asıl olayı bu mühimmatın Akıncı ve Aksungur SİHA'larda da kullanılacak olması. MAM-L ile show yaptıysak bu SİHA'larımız ve onlara özel geliştirilen mühimmatlar sahaya indiğinde neler yaşanır tahmin edemiyorum :) yabancılar bir hayli şaşıracak.
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    fhrstw 1 gün
    Rusya gibi bir güç olabilirsiniz yada İsviçre gibi. Bu iki ülkeye de kimse savaş açma cüretini gösteremez. Ama Rusya’nın halkının açlıktan midesi karnına yapışmış durumda İsviçre’yi anlatmaya gerek yok dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Bakalım biz hangisi olacağız.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    porsoro 1 gün fhrstw
    İsviçre gibi zengin ama askeri açıdan güçsüz ülkeler büyük savaşlarda süprüntü olur. Asla kendi başlarına varolamazlar. Ya mutlaka birilerine yaslanmak zorunda kalırlar ya da herkese büyük tavizler vererek ayakta kalırlar. Dünya savaşı gibi durumlarda ise heder olur giderler. Haritadaki küçük bir ayrıntı olurlar.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    6s 1 gün fhrstw
    Sovyetlerin dağılmasından sonra ortada çürüyen donanmaya bakın, unutulan tanklar, karaborsa silahlar. Para olmadıktan sonra hepsi yalan. İsviçre bugün askeri anlamda daha güçlü olamaz mı? Olur ama gayet akıllıca bir çözüm bulmuşlar, bunun sayesinde milli servetin çoğu topa tüfeğe gitmiyor.
    Yanıtla +3
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    DISTURBED 1 gün fhrstw
    Coğrafya kaderdir, isviçrenin ortadoğuda sınırı olsa dediğin gibi bir politika izlermiydi bir sor kendine bunu.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün
    Yerli bonbamız hayırlı olsun.
    Düşmanları rahatsız etmeye devam.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    erdem552 (Erdem Aydın) 1 gün en beğenilen
    Bu gelişmeler beni hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor.

    İnşaAllah devamı gelir bu çalışmaların. Savunma konusunda yerliliği ne kadar ilerletirsek o kadar güçlü oluruz.
    Yanıtla +21
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