Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti

Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı, sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Bomba hedefini tam on ikiden vurdu.
Minyatür Bomba (MB), hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (GPS/INS) güdümlü bir mühimmat. F-16 platformunda her kanatta bir ÇTS taşınarak tek bir sortide 8 farklı hedefin etkisiz hale getirilmesine olanak tanıyan bomba, yerli imkanlar ile geliştiriliyor. ASELSAN ve Tübitak SAGE ortaklığı ile geliştirilen bomba, Milli Muharip Uçak'ta da kullanılacak.
DÜNYADA AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP
Hava kuvvetleri bünyesindeki test filoları, dünyada oldukça az sayıda ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Bu filolar, yurt içinde geliştirilen füze/bomba veya elektronik sistemlerin test edilme görevini üstleniyor ve ürünlerin gelişim sürecindeki en kritik aşama olan test aşamasını gerçekleştiriyor.
Türk Hava Kuvvetlerinde de 401'inci Filonun üstlendiği bu görev ile Türk savunma sanayii çok daha güçlü bir hal alıyor. Geliştirilen ürünler 401'inci Filo tarafından test ediliyor ve performansı ölçülüyor. Filo bugüne kadar pek çok yerli ürünü test etti. Bunlar arasında SOM Seyir Füzesi, ASELPOD, Göktuğ Hava-Hava Füze ailesi, KGK, NEB ve daha pek çok proje bulunuyor.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1318834972283801601 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
İnşaAllah devamı gelir bu çalışmaların. Savunma konusunda yerliliği ne kadar ilerletirsek o kadar güçlü oluruz.
Düşmanları rahatsız etmeye devam.