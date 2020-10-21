Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti

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Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı, sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Bomba hedefini tam on ikiden vurdu.

Minyatür Bomba (MB), hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (GPS/INS) güdümlü bir mühimmat. F-16 platformunda her kanatta bir ÇTS taşınarak tek bir sortide 8 farklı hedefin etkisiz hale getirilmesine olanak tanıyan bomba, yerli imkanlar ile geliştiriliyor. ASELSAN ve Tübitak SAGE ortaklığı ile geliştirilen bomba, Milli Muharip Uçak'ta da kullanılacak.

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DÜNYADA AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP

Hava kuvvetleri bünyesindeki test filoları, dünyada oldukça az sayıda ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Bu filolar, yurt içinde geliştirilen füze/bomba veya elektronik sistemlerin test edilme görevini üstleniyor ve ürünlerin gelişim sürecindeki en kritik aşama olan test aşamasını gerçekleştiriyor.

Türk Hava Kuvvetlerinde de 401'inci Filonun üstlendiği bu görev ile Türk savunma sanayii çok daha güçlü bir hal alıyor. Geliştirilen ürünler 401'inci Filo tarafından test ediliyor ve performansı ölçülüyor. Filo bugüne kadar pek çok yerli ürünü test etti. Bunlar arasında SOM Seyir Füzesi, ASELPOD, Göktuğ Hava-Hava Füze ailesi, KGK, NEB ve daha pek çok proje bulunuyor.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1318834972283801601

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