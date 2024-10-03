Donald Trump Türk kullanıcıyı etiketledi, sosyal medyada Fringe etkisi oluştu

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan adaylarının elbette topluma en etkili ulaşım şekli sosyal medya oluyor. Elon Musk öncesinde X hesabı askıda olan Donald Trump, hesabın açılması ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Donald Trump dokunuşu

Dün gece saatlerinde X platformunda yayılan bir gönderi büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Bir kullanıcı Trump’ın kendisini etiketlediğini ve beğeni için teşekkür ettiğini paylaştı. Üstelik kullanıcı Trump’ın herhangi bir gönderisini beğenmemişti ve Türkiye’de yaşıyordu. Daha da garibi bu gönderi Trump’ın profilinde de yoktu.

Donald Trump kripto para piyasasına giriyor 1 gün önce eklendi

Kısa sürede kullanıcı 6 milyona yakın izlenme alırken Trump hesabının neden böyle bir etkileşime girdiği çözülemedi. Sabah saatlerinde ise durum anlaşıldı. Trump X hesabı otomasyon üzerinden rastgele kullanıcılara etkileşim gönderiyor ve seçim propagandası yapıyordu.

Trump haricinde başka siyasilerin de böyle bir yöntem izleyip izlemediği bilinmiyor. Diğer taraftan bu yöntem spamlama konusuna girer mi o da ayrı bir konu. Bazı kaynaklar Elon Musk destekçisi olduğu için Trump’a böyle bir imkân sunduğunu iddia ediyor.

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