Donald Trump Türk kullanıcıyı etiketledi, sosyal medyada Fringe etkisi oluştu

Donald Trump dokunuşu
Dün gece saatlerinde X platformunda yayılan bir gönderi büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Bir kullanıcı Trump’ın kendisini etiketlediğini ve beğeni için teşekkür ettiğini paylaştı. Üstelik kullanıcı Trump’ın herhangi bir gönderisini beğenmemişti ve Türkiye’de yaşıyordu. Daha da garibi bu gönderi Trump’ın profilinde de yoktu.
Kısa sürede kullanıcı 6 milyona yakın izlenme alırken Trump hesabının neden böyle bir etkileşime girdiği çözülemedi. Sabah saatlerinde ise durum anlaşıldı. Trump X hesabı otomasyon üzerinden rastgele kullanıcılara etkileşim gönderiyor ve seçim propagandası yapıyordu.
Trump haricinde başka siyasilerin de böyle bir yöntem izleyip izlemediği bilinmiyor. Diğer taraftan bu yöntem spamlama konusuna girer mi o da ayrı bir konu. Bazı kaynaklar Elon Musk destekçisi olduğu için Trump’a böyle bir imkân sunduğunu iddia ediyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.