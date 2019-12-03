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    Türk kulüplerinden BeIN Sports’a Twitter üzerinden "anlamlı" tepki

    Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN Sports, külüplerin paylaşımlarına telif bildirimi atmaya başladı. Süper Lig kulüpleri mizahi paylaşımlarla Twitter'dan BeIN Sports'a tepki gösterdi.
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk kulüplerinden BeIN Sports’a Twitter üzerinden
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    Süper Lig’in yayıncı kuruluşu BeIN Sports, sosyal medya hesaplarında maç görüntüleri paylaşan Süper Lig kulüplerine telif ihlali bildiriminde bulundu. Galatasaray’ın bir tweet'i telif nedeniyle kaldırdı.

    Süper Lig kulüpleri, BeIN Sports’un telif hakları konusundaki agresif yaklaşımı üzerine bu haftasonu oynan maçlardaki pozisyonları mizahi çizimlerle paylaşarak kamuoyuna sesini duyurmaya çalıştı. İstanbul Başakşehir’in başlattığı akıma sırasıyla Göztepe, Galatasaray, Yukatel Denizlispor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Fenerbahçe katıldı.

    Ayrıca Bkz. "Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti"

    Kulüplerin paylaşımları:



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    DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
    Fenerin atması komik olmuş zaten hiçbir paylaşımı telif yemiyor
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Lig için televizyonlarin para istemesini anlıyorum elbette ama maç özetlerine telif, görüntülere telif falan filan bunlar fazla. Para vermeyenlerin gözünü bağlayın da aman bir takımın formasını falan görürüz sokakta
    Lig için televizyonlarin para istemesini anlıyorum elbette ama maç özetlerine telif, görüntülere telif falan filan bunlar fazla. Para vermeyenlerin gözünü bağl...
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    sefa1451 1 hf.
    Bu işe hükümet el atmadığı sürece düzelmez. Ben ülkemde dünyanın en kaliteli ligi ingiltere ligini daha ucuza izliyorsam kendi ligim için abez bir para ödüyorsam burada bir olay vardır.
    Görüntü vermemeleri falan zaten tam fiyasko. Benim bu sezon hiç güvenim yok herifler resmen gizliyor...
    Bu işe hükümet el atmadığı sürece düzelmez. Ben ülkemde dünyanın en kaliteli ligi ingiltere ligini daha ucuza izliyorsam kendi ligim için abez bir para ödüyors...
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    2 Yanıt Yanıtla +32
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    DH Misafiri 1 hf.
    BeIN Sports yada diger ismiyle DijiTurk once yaya kaldirimlarina arabalarini park etmemeyi ogrensin. Okulun yaninda bir DijiTurk bayisi var, ogrenciler kaldirimi kullanamiyor DijiTurk yuzunden.
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    İroniMan 1 hf.
    Ya ne sanıyodunuz ister lig tv olsun ister bein olsun bunlar geldikten sonra futbola ilgi azaldı. Yeni nesilin futbol ile alakası yok bundan böyle giderse 10 sene sonra maç izleyen kimse kalmıyacak zaten.


    Televizyonda spor programlarında spiker görüntüsüz bir şekilde maçı anlatıyor sanki radyo çağındaymışız gibi yada sesli sinama anlatan yarışma gibi çok komikti

    Ha tek sorun bu değil bahisler çok etkili idida çıktığından beri dikkat ettiniz mi lig ne hale geldi her maç ayrı bi süpriz.

    Para kazanılmasın demiyoruz ama herşey para olursa milyar dolarlar dönerse bu sektör biter şimdikiler kaymağını yer sonrakiler avcunu yalar.
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    muratkaya 1 hf.
    Hala bu saçma ligi izleyen var ben bunu anlamıyorum.
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    lterlemez 1 hf.
    Süper Lig evlere şenlik, Caner'in bir asisti var ki nasıl görmezsin? Bırak topu, Caner'in ayağı bile dışarıda. "Yuh" dedim resmen...
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    spacenet 1 hf.
    Galatasaraylıyım, takımda tanıdığım iki kişi var biri Terim diğeri Muslera. Takımda hiç kimseyi tanımıyorum, bu seneki formanın şeklini veya forma reklamını bilmiyorum. Süper lig takımları büyük bir sırmış gibi herkesten saklanıyor, paran varsa görebiliyorsun artık. Özellikle bein sonrası tamamen toplumdan izole bir yapı haline geldi süperlig. Göremediğin bir şeyi sevemezsin, toplumda futbola olan ilgi azaldı özellikle yeni neslin futbolla pek alakası kalmadı, Artık kim şampiyon olmuş kim hangi maçı kazanmış benim de hiç umrumda değil, aklıma bile gelmiyor futbol maçları. Aynen böyle devam etsinler, 20 sene sonra futbol izleyecek adam bulamayacaklar.
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    broodofqueen 1 hf. spacenet
    Bu telif durumu sıkıntılı, bu kadar kasıntı olmak doğru değil, kabul. Ama biraz abartmışsın, Beinsports'un kendi internet sitesi ve şifresiz açık bir kanalı var, arada oradan bak, en azından formayı görür futbolcuları tanırsın. Durumu egzejere etmenin bir alemi yok.
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    Oğuzhaan 1 hf.
    Bu lige en çok yayın parasını beinsports veriyor, neyin meydan okumasından bahsediyorsunuz ? Adamlar doları sabitleyin gidicez falan diyordu bir aralar yalvar yakar hallettiler bir şekilde. Bütün kulüpler üç kuruş paraya muhtaç kim yüksek veriyorsa paşa paşa eyvallah çekecekler.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    lterlemez 1 hf. Oğuzhaan
    Kaldı ki, komşularımız tarafından bile doğru düzgün izlenmediğini düşündüğüm ligimiz için bu kadar büyük para istenmesini de anlamıyorum. Doğru düzgün ne başarısı varmış ligimizin de bu kadar büyük paralar isteniyor?
    Aha gördük işte, bu sene daha da beter olduk. Hiç bir kupada gruplardan çıkabilen takımımız yok. Üstelik ceremesini de yine vatandaş çekiyor, her zaman olduğu gibi.
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    Rindaman 1 hf.
    Arkadaşlar, her şeyini böyle para karşılığında satarsan sonra bol bol inlersin. Önce yayınla başlarsın sonra kulübü de satarsın..

    Bein kafasına göre iş yapmıyor, almış kulüpleri kucağa türkü söylüyor hepsi bu...

    Bu ligi ben zaten üstüne para verseler izlemem. Siyaset projeksiyonu üç beş yılda şahlanmış takımlar, dört mirasyediler, anadolunun sömürülmüş yiğit kulüpleri derken tam da kapağını bulmuş bir lig..
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    celeroni 1 hf.
    biz sporseverler yüzünden bir çok insan zengin oluyor. Bizler de bahis, forma, maç bileti, beinsports, tivibu derken çocuklarımızın ,ailemizin boğazından kesip bunlara yediriyoruz. sonra da gol atamayan oyunculara kızıyoruz, rakip takımın taraftarları ile kavga ediyoruz. sosyal medyadan birbirmie giriyoruz. Spor dünyanın en büyük uyuşturucusu olmuş. bağımlılık yapmış. düşünsenize bir ülkede ekonomik krizden çok Falcao, Fenerbahçe, ve diğerleri konuşuluyor. Koca koca adamlar sabaha kadar tv de futbol yorumluyor ayağına geyik muhabbeti yapıyor. Ağzı süt kokması gereken bebelerin elleri bahis kuponları dolu. Kahrolsun sporu bu hale getirenler...
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    hepsinerede 1 hf.
    bein sportun salaklığı.

    arap sermayesini yalandan yere buraya akıtmanın anlamı yok.

    avrupaya ver gitsin paraları.


    fatih terim teknik direktörse bu ligden bir şey çıkmaz ne kasıyon kendini.

    özhan canaydına milyonlarca euro harcattırıp lig başlamadan terkeden adamdan

    gökdeniz in şike yaptığı alenen ortaya çıktığı halde milli takıma alan adamdan

    televizyonlarda övgüyle bahsediliyorsa o lige ne yatırım yapıyorsun.

    hagi den rol çalan adamdan neyse bıraktım ben futbolu yıllar önce.
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    atraban 1 hf.
    Digitürk aştı kendini,geçen hafta Twitch in ana botunu (nightbot) telif attırarak banlattırıldı.(Twitch tekrardan 5 dakika unban yaptı) Robottan ne istediler ise artık.

    Link Digiturk Bans Nightbot
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