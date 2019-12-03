Türk kulüplerinden BeIN Sports’a Twitter üzerinden "anlamlı" tepki

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu BeIN Sports, sosyal medya hesaplarında maç görüntüleri paylaşan Süper Lig kulüplerine telif ihlali bildiriminde bulundu. Galatasaray’ın bir tweet'i telif nedeniyle kaldırdı.
Süper Lig kulüpleri, BeIN Sports’un telif hakları konusundaki agresif yaklaşımı üzerine bu haftasonu oynan maçlardaki pozisyonları mizahi çizimlerle paylaşarak kamuoyuna sesini duyurmaya çalıştı. İstanbul Başakşehir’in başlattığı akıma sırasıyla Göztepe, Galatasaray, Yukatel Denizlispor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Fenerbahçe katıldı.
Ayrıca Bkz. "Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti"
Kulüplerin paylaşımları:
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Görüntü vermemeleri falan zaten tam fiyasko. Benim bu sezon hiç güvenim yok herifler resmen gizliyor...