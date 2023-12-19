Türk şirketler küp uydu üretmek için güçlerini birleştirdi: İlk uydu 2024'te fırlatılacak!

Beş şirket arasında iş birliği protokolü imzalandı. KÜPSAT A.Ş. isminde şirket kurulacak. İlk uydun önümüzdeki aylarda üretilecek ve 2024’ün ilk yarısında uzaya gönderilecek.
Küçük ve küp uyduların birçok kullanım alanı olduğuna dikkat çeken Hedef Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, “Gün geçtikçe tüm yörüngelerde yer alan uydu sayısı hızla artacak. Bu durumun neler getireceğini elbette zaman gösterecek ancak Rusya ardından da ABD ve Çin Uzay Savaş Komutanlıkları kurarak bu alanda da etkin bir güç olma hedefleri olduğunu ortaya koydular. Bizim de ülke olarak bu mücadelenin gerisinde kalmamalı ve Uzay Savunma Bakanlığı kurarak bu alandaki varlığımızı meşrulaştırmalıyız.” dedi. Özaydın, “UTGG, tüm paydaşları ile birlikte Türkiye’de küp uydu araştırma, geliştirme ve seri üretim amacıyla böyle bir grup kurduk. En geç bir ay içinde Küpsat A.Ş. adı ile yeni bir şirket kurarak faaliyete başlayacağız. Hedefimiz 2024’ün ilk altı ayı içinde ilk uydumuzu fırlatmak.” diye konuştu. Seri üretime geçildiğinde Türkiye dışında hedef pazarların MENA; Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu da ayrıca belirtti.
Kanada QSTC Yönetim Kurulu Başkanı Gurvinder Chohan ise Türkiye ve yakın bölgede iş imkanlarını geliştirmek istediklerini, üretimin lokal olarak yapılmasında ve ürünlerin geliştirilmesinde rol almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu da hatırlatan Chohan, yakın yörüngeye atılan küp uydular ile deprem başta olmak üzere doğal afetler için erken uyarı sisteminin sağlanabildiğini dile getirdi.
İTÜ’den destek alınacak
Toplantıda söz alan Neta Satış Müdürü Derviş Gedikoğlu, Küpsat A.Ş.’nin İTÜ Teknopark’ta kurulacağını belirterek, İTÜ’nün de laboratuvarları ile projeye destek olacağını söyledi. Yerli üretimin ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Gedikoğlu, “Bu girişimin çok başarılı olup büyüyeceğine yürekten inanıyorum, ülkemize hayırlı olsun” dedi.
Ankara’da fabrika kurulacak
Yönetim merkezinin İTÜ Teknopark olmasına rağmen üretimlerin Ankara’da inşa edilecek fabrikada yapılacağını söyleyen Skytech CEO’su Uğur Ünsal, “Ankara Elmadağ’da 25 dönüm alana sahip bir fabrika inşa edilecek. Fabrikayı seri üretim için en kısa sürede hazır hale getirmek istiyoruz.” diye konuştu.
Bugüne kadar telekomünikasyon alanında birçok girişimi bulunan Profen Uydu Hizmetleri Genel Müdürü A.Gürkan Sencar UTGG’nin tüm ülkemize hayırlı olmasını dileyerek “Girişim için yeni paydaşların katılımını değerlendirme aşamasındayız. Gruba yeni eklenenlerle daha güçlü olacağız ve daha iyi işler ortaya çıkaracağız.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.