Türk Telekom’un TahtApp uygulaması az gören çocuklara ışık oldu

TahtApp uygulaması sayesinde Günışığı çocukları, öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri, önlerindeki tabletten anında görebiliyor. Bugüne kadar 14 ilde 50 okula kurulan ve her yıl sayısı artan TahtApp uygulaması ile Günışığı çocukları akranları ile eş zamanlı derslerini takip edebiliyor. Günışığı projesi çocuklarından 5. Sınıf öğrencisi Eyüp Kaan Ekinci de TahtApp uygulaması ile derslerini takip ederken, tamamladığı eğitim-öğretim yılı sonrasında karnesini ve takdir belgesini Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan aldı.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’ye Değer anlayışımız kapsamında, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Günışığı projemiz için mühendislerimizin geliştirdiği TahtApp uygulamasını kullanan Eyüp Kaan’ın karne heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz” dedi.
“Türkiye’ye değer katıyoruz”
Bir buçuk aylıkken az gören tanısı konan, Pendik Orhangazi Ortaokulu öğrencilerinden Günışığı çocuğu Eyüp Kaan Ekinci’nin, 2024 yılı Ocak ayında tanıştığı TahtApp uygulaması ile derslere katılımı artarken, geçen yıllara göre yükselen başarısı dikkat çekiyor. Takdir alarak başarısını belgeleyen Ekinci’ye karnesini veren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkesi ‘değerli hissettirme’ vizyonu ile ilerliyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile, az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla ‘Türkiye’ye Değer’ çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
TahtApp uygulaması takdir getirdi
Karnesini Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan alan Eyüp Kaan Ekici duygularını şöyle ifade etti, “Bu proje benim okul hayatımda büyük bir fark yarattı. Arkadaşlarımla eş zamanlı dersleri takip etme olanağım oluyor. Bu proje ile başarım da katlandı. Bize bu imkânı sağlayan Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasını geliştiren Türk Telekom’a çok teşekkür ediyorum.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.