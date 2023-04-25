Türk Telekom, eSüper Lig'e sponsor oldu

Tam Boyutta Gör Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan anlaşma ile Türk Telekom, eSüper Lig’in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve resmi yayıncısı oldu. Süper Lig’de mücadele eden 17 takımın yer aldığı lige Türk Telekom eSüper Lig’i adı verildi.

Maçlar Tivibuspor'da yayınlanacak

Anlaşma ile birlikte Türk Telekom eSüper Lig’i maçları Tivibuspor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Tivibuspor’un YouTube ve Twitch kanallarından da maçlar seyredilebilecek.

Türk Telekom eSüper Lig’i 15 Mart’ta FIFA 23’te oynanmaya başladı. Şu ana kadar 128 maç oynanan ligde 16. hafta tamamlandı. Normal sezon 13 Mayıs’ta son bulacak. Ardından play-off maçları oynanacak. Ligin şampiyonu ve ikincisi FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

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Türk Telekom ile yapılan iş birliğinin eSüper Lig’i daha güçlü hale getireceklerini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türk Telekom, eSüper Lig’in, Nisan-Mayıs 2023 ve Kasım-Mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve TV platformu olan Tivibu’daki Tivibuspor kanallarından eSüper Lig maç yayınlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Türk Telekom iş birliğimiz süresince hem nakdi ve hem de tanıtım ve alt yapı desteği sağlayacak. İki güçlü markanın bu iş birliğinin eSüper Lig’imizin daha hızlı gelişmesine büyük etki sağlayacağı inancındayım. Türk Telekom yetkilileri ve tüm çalışanlarına değerli destekleri için teşekkür ederken, anlaşmanın eSüper Lig’imiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijitalleşmesi yolculuğundaki vizyonumuzu sağlıktan eğitime, kültür sanattan spora kadar birçok alanda hayata geçiriyoruz. Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda sunduğumuz desteği, giderek daha büyük kitleleri peşinden sürüklediğini gördüğümüz eFutbol ekosisteminin gelişimi için sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

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