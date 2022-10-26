Türk Telekom’dan yeni nesil mobil şebeke teknolojileri konusunda önemli iş birliği

5G ve tüm ‘G’ teknolojilerinde denenecek
Türk Telekom ve bulut tabanlı kablosuz ağlar ile akıllı RAN mimarisi konusunda lider şirketlerden biri olan Parallel Wireless, Open RAN standartlarını destekleyen 5G başta olmak üzere tüm ‘G’ teknolojilerinde (2G, 3G, 4G, 5G) deneme yapacak.
Proje kapsamında Open RAN Alliance uyumlu; 2G, 3G, 4G, 5G şebeke teknolojileri, tüm yazılım ve donanım kabiliyetlerinin şebeke uyumluluğu ve performansı açısından test edilecek. Aynı zamanda erişim şebekelerine akıllı yönetim sağlayan RIC modülünün proje kapsamında kurulan Türk Telekom şebekesine entegrasyonu sağlanacak.
USTDA’nın hibe desteği ile yürütülen projede Juniper Networks’ün, Türk Telekom’un ABD’deki iştiraki Netsia ortaklığıyla ürünleştirdiği ve Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan patentli RIC (Akıllı Erişim Ağı Kontrolcüsü) teknolojisi de test şebekesine entegre edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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