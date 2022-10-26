Türk Telekom’dan yeni nesil mobil şebeke teknolojileri konusunda önemli iş birliği

Türk Telekom, açık kaynak kodlu yeni nesil teknolojiler konusundaki öncü rolünü daha ileriye taşıyor. Global ölçekli iş birliklerini sürdüren Türk Telekom, Parallel Wireless ve ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile 5G teknolojilerine dair ekosistemin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) denemeleri konusunda anlaştı.

5G ve tüm ‘G’ teknolojilerinde denenecek

Türk Telekom ve bulut tabanlı kablosuz ağlar ile akıllı RAN mimarisi konusunda lider şirketlerden biri olan Parallel Wireless, Open RAN standartlarını destekleyen 5G başta olmak üzere tüm ‘G’ teknolojilerinde (2G, 3G, 4G, 5G) deneme yapacak.

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Proje kapsamında Open RAN Alliance uyumlu; 2G, 3G, 4G, 5G şebeke teknolojileri, tüm yazılım ve donanım kabiliyetlerinin şebeke uyumluluğu ve performansı açısından test edilecek. Aynı zamanda erişim şebekelerine akıllı yönetim sağlayan RIC modülünün proje kapsamında kurulan Türk Telekom şebekesine entegrasyonu sağlanacak.

USTDA’nın hibe desteği ile yürütülen projede Juniper Networks’ün, Türk Telekom’un ABD’deki iştiraki Netsia ortaklığıyla ürünleştirdiği ve Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan patentli RIC (Akıllı Erişim Ağı Kontrolcüsü) teknolojisi de test şebekesine entegre edilecek.

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