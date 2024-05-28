Turkcell, 2024 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Bu sene 30’uncu yılını kutlayan Turkcell, 2024’ün ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Grubun gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre TL bazında %11 artış gösterdi.

Açıklanan verilere göre Turkcell grubu 2024’ün ilk çeyreğinde 2,6 milyar TL net kar elde etti. Grup gelirleri 2023’ün ilk çeyreğine kıyasla %11,8 artışla 30,8 milyar TL'ye, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) %23,2 yükselişle 12,8 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 3,8 yüzde puan artış ile %41,4 olarak gerçekleşti. Net kâr ise ilk çeyrekte 2,6 milyar TL’ye ulaştı.

İlk çeyrekte ne kadar abone elde edildi?

Turkcell, 2024’ün ilk çeyreğini abone kazanımı anlamında güçlü bir şekilde tamamladı. Yılın ilk çeyreğinde net 472 bin faturalı mobil abone kazanan Turkcell’in son 1 yıldaki faturalı abone kazanımı net 1,7 milyonu aştı. Toplam abone sayısı ise 42,8 milyona ulaştı.

Turkcell ilk çeyrekte net 48 bin fiber abone kazanırken toplam fiber abone sayısı 2,3 milyonu aştı. Toplam sabit hat abone bazı ise 3,1 milyonu aştı. Bu çeyrekte sabit abone kayıp oranı 2007’den bu yana en düşük seviye olan %1,3 olarak gerçekleşti

Dijital servis gelirleri

Turkcell’in dijital servis gelirleri ilk çeyrekte yüzde 32 oranında artarak 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde ücretli abonelerin 5,5 milyonu Turkcell servislerini kullandı.

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Şirketlere uçtan uca dijitalleşme, veri merkezi, nesnelerin interneti gibi teknolojik altyapılar sağlayan Dijital İş Servisleri’nin geliri ilk çeyrekte 2,8 milyar TL oldu. Veri merkezi ve bulut servislerinin geliri %48 artışla 470 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Paycell ve Financell tarafından sunulan finans teknolojilerinden ise 1,5 milyar TL gelir elde edildi.

Paketleri ikiye katlamak için son günler

Turkcell, 30'uncu yılı şerefine abonelerin paketlerini ikiye katlıyor. 31 Mayıs'a kadar Turkcell uygulaması üzerinden veya 30YIL yazıp 2222'ye SMS atarak paketinizdeki internet, dakika ve SMS haklarını bir aylığına ikiye katlayabilirsiniz.

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