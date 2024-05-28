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    Turkcell, 2024 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

    Turkcell, 2024'ün ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, net kar ve servis gelirlerini açıkladı. Turkcell'in toplam abone sayısı 42,8 milyona yükseldi.                 
    Turkcell, 2024 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Bu sene 30’uncu yılını kutlayan Turkcell, 2024’ün ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Grubun gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre TL bazında %11 artış gösterdi.

    Açıklanan verilere göre Turkcell grubu 2024’ün ilk çeyreğinde 2,6 milyar TL net kar elde etti. Grup gelirleri 2023’ün ilk çeyreğine kıyasla %11,8 artışla 30,8 milyar TL'ye, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) %23,2 yükselişle 12,8 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 3,8 yüzde puan artış ile %41,4 olarak gerçekleşti. Net kâr ise ilk çeyrekte 2,6 milyar TL’ye ulaştı.

    İlk çeyrekte ne kadar abone elde edildi?

    Turkcell, 2024’ün ilk çeyreğini abone kazanımı anlamında güçlü bir şekilde tamamladı. Yılın ilk çeyreğinde net 472 bin faturalı mobil abone kazanan Turkcell’in son 1 yıldaki faturalı abone kazanımı net 1,7 milyonu aştı.  Toplam abone sayısı ise 42,8 milyona ulaştı.

    Turkcell ilk çeyrekte net 48 bin fiber abone kazanırken toplam fiber abone sayısı 2,3 milyonu aştı. Toplam sabit hat abone bazı ise 3,1 milyonu aştı. Bu çeyrekte sabit abone kayıp oranı 2007’den bu yana en düşük seviye olan %1,3 olarak gerçekleşti

    Dijital servis gelirleri

    Turkcell’in dijital servis gelirleri ilk çeyrekte yüzde 32 oranında artarak 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde ücretli abonelerin 5,5 milyonu Turkcell servislerini kullandı.

    Şirketlere uçtan uca dijitalleşme, veri merkezi, nesnelerin interneti gibi teknolojik altyapılar sağlayan Dijital İş Servisleri’nin geliri ilk çeyrekte 2,8 milyar TL oldu. Veri merkezi ve bulut servislerinin geliri %48 artışla 470 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Paycell ve Financell tarafından sunulan finans teknolojilerinden ise 1,5 milyar TL gelir elde edildi.

    Paketleri ikiye katlamak için son günler

    Turkcell, 30'uncu yılı şerefine abonelerin paketlerini ikiye katlıyor. 31 Mayıs'a kadar Turkcell uygulaması üzerinden veya 30YIL yazıp 2222'ye SMS atarak paketinizdeki internet, dakika ve SMS haklarını bir aylığına ikiye katlayabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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